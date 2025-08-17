SignauxSections
Chun Pan Hui

GozarTec PPS2

Chun Pan Hui
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
95
Bénéfice trades:
62 (65.26%)
Perte trades:
33 (34.74%)
Meilleure transaction:
319.89 USD
Pire transaction:
-91.05 USD
Bénéfice brut:
650.01 USD (15 577 pips)
Perte brute:
-445.94 USD (13 242 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (48.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
319.89 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
95.64%
Charge de dépôt maximale:
13.50%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
48 (50.53%)
Courts trades:
47 (49.47%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
2.15 USD
Bénéfice moyen:
10.48 USD
Perte moyenne:
-13.51 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-368.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-368.91 USD (10)
Croissance mensuelle:
4.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
229.51 USD
Maximal:
368.91 USD (11.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.75% (368.91 USD)
Par fonds propres:
29.82% (935.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 59
USDCHF 3
CADJPY 3
NZDCHF 2
NZDCAD 2
GBPUSD 2
USDJPY 2
EURUSD 2
EURGBP 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
CADCHF 2
EURAUD 2
NZDJPY 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
AUDNZD 1
AUDCHF 1
NZDUSD 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 178
USDCHF 6
CADJPY 3
NZDCHF 0
NZDCAD 2
GBPUSD 3
USDJPY 2
EURUSD -4
EURGBP 4
GBPCAD 2
EURCAD 2
CADCHF 4
EURAUD 1
NZDJPY 0
EURCHF 2
GBPCHF 2
AUDNZD -4
AUDCHF 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
GBPJPY -2
AUDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -317
USDCHF 450
CADJPY 450
NZDCHF -9
NZDCAD 300
GBPUSD 306
USDJPY 304
EURUSD -440
EURGBP 307
GBPCAD 302
EURCAD 309
CADCHF 298
EURAUD 146
NZDJPY -37
EURCHF 149
GBPCHF 150
AUDNZD -631
AUDCHF 148
NZDUSD 150
USDCAD 148
AUDUSD 153
GBPJPY -262
AUDJPY -39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +319.89 USD
Pire transaction: -91 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +48.22 USD
Perte consécutive maximale: -368.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.18 × 180
ICMarketsSC-Live19
0.21 × 108
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 231
Pepperstone-Edge12
0.50 × 2106
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1347
ICMarketsSC-Live24
0.78 × 378
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 9
Coinexx-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 62
ATCBrokers-Live 1
1.42 × 407
Osprey-Live
1.50 × 4
VantageInternational-Live 10
1.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.84 × 45
ICMarketsSC-Live15
1.90 × 20
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.40 × 10
GlobalPrime-Live
3.14 × 21
31 plus...
Aucun avis
2025.09.08 14:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 02:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 14:18
Share of trading days is too low
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 16:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 16:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 15:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.17 15:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.17 15:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
