Shankar Ramchandra Chavan

ShivAI_Quantum Pro EA

Shankar Ramchandra Chavan
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 36 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
667
Bénéfice trades:
472 (70.76%)
Perte trades:
195 (29.24%)
Meilleure transaction:
56.76 USD
Pire transaction:
-81.57 USD
Bénéfice brut:
2 042.13 USD (2 246 100 pips)
Perte brute:
-1 906.06 USD (268 394 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (55.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
137.38 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
49.12%
Charge de dépôt maximale:
1.09%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
374 (56.07%)
Courts trades:
293 (43.93%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
4.33 USD
Perte moyenne:
-9.77 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-370.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-370.51 USD (8)
Croissance mensuelle:
50.43%
Prévision annuelle:
611.84%
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
296.21 USD
Maximal:
833.91 USD (62.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.11% (840.96 USD)
Par fonds propres:
1.80% (11.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD+ 214
XAUUSD+ 180
NAS100+ 134
EURUSD+ 104
USDCAD+ 5
DJ30+ 2
USOUSD+ 2
USDJPY+ 1
CL-OIL+ 1
DOTUSD 1
NAS100ft+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD+ -126
XAUUSD+ 415
NAS100+ 56
EURUSD+ -5
USDCAD+ -1
DJ30+ 1
USOUSD+ 0
USDJPY+ 1
CL-OIL+ 0
DOTUSD 0
NAS100ft+ 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD+ 3.1K
XAUUSD+ 47K
NAS100+ 88K
EURUSD+ 658
USDCAD+ 29
DJ30+ 5.5K
USOUSD+ -136
USDJPY+ 114
CL-OIL+ -30
DOTUSD -125
NAS100ft+ 6.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.76 USD
Pire transaction: -82 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +55.55 USD
Perte consécutive maximale: -370.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Bienvenue dans Shiva Quantum Pro EA 🚀

Cet Expert Advisor est conçu pour les traders qui souhaitent combiner régularité, discipline et technologie dans leur parcours de trading.

📌 Caractéristiques principales :
✅ Logique Hedge & Martingale adaptative – équilibre les positions des deux côtés afin de minimiser les drawdowns.
✅ Ciblage fixe des profits – un mécanisme intelligent de prise de profit assure des gains réguliers.
✅ Gestion du risque – taille des lots basée sur l’équité et protection du lot maximum.
✅ Entièrement automatisé – aucune intervention manuelle nécessaire.
✅ Trading 24/5 – fonctionne en continu selon des règles strictes.

📊 Approche de trading :
Shiva Quantum Pro EA utilise une combinaison d’indicateurs, de RRR contrôlé et de logique price action pour capter les mouvements du marché. Au lieu de courir après de gros profits, il se concentre sur de petits gains réguliers qui se composent en une croissance solide à long terme.

⚡ Pourquoi choisir Shiva Quantum Pro EA ?

  • Conçu pour des comptes stables avec risque contrôlé.

  • Fonctionne mieux sur les paires majeures et l’or (XAUUSD+).

  • Développé et testé dans des conditions de marché réelles.

  • Se concentre sur la sécurité du compte, pas seulement sur les gains à haut risque.

💡 Notre objectif est simple : croissance régulière, risque faible et cohérence à long terme.


Aucun avis
2025.09.26 05:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
A large drawdown may occur on the account again
