|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|214
|XAUUSD+
|180
|NAS100+
|134
|EURUSD+
|104
|USDCAD+
|5
|DJ30+
|2
|USOUSD+
|2
|USDJPY+
|1
|CL-OIL+
|1
|DOTUSD
|1
|NAS100ft+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD+
|-126
|XAUUSD+
|415
|NAS100+
|56
|EURUSD+
|-5
|USDCAD+
|-1
|DJ30+
|1
|USOUSD+
|0
|USDJPY+
|1
|CL-OIL+
|0
|DOTUSD
|0
|NAS100ft+
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD+
|3.1K
|XAUUSD+
|47K
|NAS100+
|88K
|EURUSD+
|658
|USDCAD+
|29
|DJ30+
|5.5K
|USOUSD+
|-136
|USDJPY+
|114
|CL-OIL+
|-30
|DOTUSD
|-125
|NAS100ft+
|6.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Bienvenue dans Shiva Quantum Pro EA 🚀
Cet Expert Advisor est conçu pour les traders qui souhaitent combiner régularité, discipline et technologie dans leur parcours de trading.
📌 Caractéristiques principales :
✅ Logique Hedge & Martingale adaptative – équilibre les positions des deux côtés afin de minimiser les drawdowns.
✅ Ciblage fixe des profits – un mécanisme intelligent de prise de profit assure des gains réguliers.
✅ Gestion du risque – taille des lots basée sur l’équité et protection du lot maximum.
✅ Entièrement automatisé – aucune intervention manuelle nécessaire.
✅ Trading 24/5 – fonctionne en continu selon des règles strictes.
📊 Approche de trading :
Shiva Quantum Pro EA utilise une combinaison d’indicateurs, de RRR contrôlé et de logique price action pour capter les mouvements du marché. Au lieu de courir après de gros profits, il se concentre sur de petits gains réguliers qui se composent en une croissance solide à long terme.
⚡ Pourquoi choisir Shiva Quantum Pro EA ?
-
Conçu pour des comptes stables avec risque contrôlé.
-
Fonctionne mieux sur les paires majeures et l’or (XAUUSD+).
-
Développé et testé dans des conditions de marché réelles.
-
Se concentre sur la sécurité du compte, pas seulement sur les gains à haut risque.
💡 Notre objectif est simple : croissance régulière, risque faible et cohérence à long terme.
USD
USD
USD