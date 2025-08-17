Bienvenue dans Shiva Quantum Pro EA 🚀

Cet Expert Advisor est conçu pour les traders qui souhaitent combiner régularité, discipline et technologie dans leur parcours de trading.

📌 Caractéristiques principales :

✅ Logique Hedge & Martingale adaptative – équilibre les positions des deux côtés afin de minimiser les drawdowns.

✅ Ciblage fixe des profits – un mécanisme intelligent de prise de profit assure des gains réguliers.

✅ Gestion du risque – taille des lots basée sur l’équité et protection du lot maximum.

✅ Entièrement automatisé – aucune intervention manuelle nécessaire.

✅ Trading 24/5 – fonctionne en continu selon des règles strictes.

📊 Approche de trading :

Shiva Quantum Pro EA utilise une combinaison d’indicateurs, de RRR contrôlé et de logique price action pour capter les mouvements du marché. Au lieu de courir après de gros profits, il se concentre sur de petits gains réguliers qui se composent en une croissance solide à long terme.

⚡ Pourquoi choisir Shiva Quantum Pro EA ?

Conçu pour des comptes stables avec risque contrôlé.

Fonctionne mieux sur les paires majeures et l’or (XAUUSD+).

Développé et testé dans des conditions de marché réelles.

Se concentre sur la sécurité du compte, pas seulement sur les gains à haut risque.

💡 Notre objectif est simple : croissance régulière, risque faible et cohérence à long terme.



