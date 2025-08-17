SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TM2 No8
Ming Hon Wong

TM2 No8

Ming Hon Wong
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
VantageInternational-Live 5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
487
Bénéfice trades:
333 (68.37%)
Perte trades:
154 (31.62%)
Meilleure transaction:
137.70 USD
Pire transaction:
-117.45 USD
Bénéfice brut:
2 255.15 USD (54 600 pips)
Perte brute:
-2 394.18 USD (71 974 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (119.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
394.87 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
60.42%
Charge de dépôt maximale:
67.15%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
106
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
216 (44.35%)
Courts trades:
271 (55.65%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.29 USD
Bénéfice moyen:
6.77 USD
Perte moyenne:
-15.55 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-1 343.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 343.57 USD (21)
Croissance mensuelle:
-13.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
190.94 USD
Maximal:
1 447.67 USD (44.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.45% (1 447.67 USD)
Par fonds propres:
22.64% (419.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 421
GBPUSD+ 10
EURUSD+ 10
EURJPY+ 8
NZDCAD+ 5
GBPCHF+ 4
GBPCAD+ 4
EURNZD+ 4
NZDCHF+ 4
NZDUSD+ 3
USDCAD+ 3
EURCHF+ 3
AUDCHF+ 2
AUDCAD+ 2
AUDJPY+ 1
GBPAUD+ 1
CHFJPY+ 1
GBPNZD+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -347
GBPUSD+ 83
EURUSD+ 196
EURJPY+ 71
NZDCAD+ 21
GBPCHF+ 9
GBPCAD+ -64
EURNZD+ 10
NZDCHF+ 5
NZDUSD+ -35
USDCAD+ -20
EURCHF+ -31
AUDCHF+ -35
AUDCAD+ -10
AUDJPY+ 2
GBPAUD+ 1
CHFJPY+ 2
GBPNZD+ 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -17K
GBPUSD+ 2.2K
EURUSD+ 406
EURJPY+ 699
NZDCAD+ 797
GBPCHF+ -591
GBPCAD+ -2.5K
EURNZD+ 911
NZDCHF+ 124
NZDUSD+ -594
USDCAD+ -672
EURCHF+ -500
AUDCHF+ -680
AUDCAD+ -332
AUDJPY+ 73
GBPAUD+ 104
CHFJPY+ 167
GBPNZD+ 105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +137.70 USD
Pire transaction: -117 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +119.02 USD
Perte consécutive maximale: -1 343.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 02:46
Share of trading days is too low
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 01:46
Share of trading days is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 15:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 15:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 15:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.17 15:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.17 15:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TM2 No8
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
1.9K
USD
6
100%
487
68%
60%
0.94
-0.29
USD
44%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.