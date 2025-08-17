SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ZFX Trading
Zeferino Eduardo Alho

ZFX Trading

Zeferino Eduardo Alho
0 avis
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -52%
VTMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
658
Bénéfice trades:
377 (57.29%)
Perte trades:
281 (42.71%)
Meilleure transaction:
56.02 EUR
Pire transaction:
-86.29 EUR
Bénéfice brut:
2 089.49 EUR (4 130 442 pips)
Perte brute:
-2 473.22 EUR (3 613 702 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (41.52 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
183.59 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
40.15%
Charge de dépôt maximale:
16.96%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.83
Longs trades:
323 (49.09%)
Courts trades:
335 (50.91%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.58 EUR
Bénéfice moyen:
5.54 EUR
Perte moyenne:
-8.80 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-153.91 EUR)
Perte consécutive maximale:
-156.47 EUR (6)
Croissance mensuelle:
-14.63%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
460.06 EUR
Maximal:
460.06 EUR (61.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.59% (460.06 EUR)
Par fonds propres:
15.50% (81.51 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 173
XAUUSD-ECN 167
NAS100. 51
EURUSD-ECN 26
AUDCAD-ECN 23
GBPUSD-ECN 23
EURCAD-ECN 20
GBPAUD-ECN 19
CHFJPY-ECN 15
AUDCHF-ECN 14
AUDJPY-ECN 14
EURJPY-ECN 12
GBPCHF-ECN 10
EURGBP-ECN 9
AUDUSD-ECN 9
USDCHF-ECN 8
GBPJPY-ECN 8
CADCHF-ECN 8
EURAUD-ECN 7
NZDUSD-ECN 7
EURCHF-ECN 6
GBPNZD-ECN 6
USDCAD-ECN 6
GBPCAD-ECN 6
CADJPY-ECN 5
USDJPY-ECN 3
EURNZD-ECN 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -202
XAUUSD-ECN 382
NAS100. -177
EURUSD-ECN -204
AUDCAD-ECN -5
GBPUSD-ECN -70
EURCAD-ECN -60
GBPAUD-ECN 87
CHFJPY-ECN 14
AUDCHF-ECN 37
AUDJPY-ECN 10
EURJPY-ECN 18
GBPCHF-ECN 36
EURGBP-ECN -49
AUDUSD-ECN 3
USDCHF-ECN -70
GBPJPY-ECN -13
CADCHF-ECN -36
EURAUD-ECN 9
NZDUSD-ECN -24
EURCHF-ECN -12
GBPNZD-ECN -23
USDCAD-ECN -18
GBPCAD-ECN -27
CADJPY-ECN -29
USDJPY-ECN 11
EURNZD-ECN -23
ETHUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 484K
XAUUSD-ECN 42K
NAS100. -16K
EURUSD-ECN -3.2K
AUDCAD-ECN 248
GBPUSD-ECN -1
EURCAD-ECN 696
GBPAUD-ECN 3.6K
CHFJPY-ECN 1.4K
AUDCHF-ECN 2K
AUDJPY-ECN 2.9K
EURJPY-ECN 2.8K
GBPCHF-ECN 2K
EURGBP-ECN -991
AUDUSD-ECN 169
USDCHF-ECN -827
GBPJPY-ECN 1.5K
CADCHF-ECN -528
EURAUD-ECN 365
NZDUSD-ECN -564
EURCHF-ECN -189
GBPNZD-ECN -680
USDCAD-ECN -507
GBPCAD-ECN -1.1K
CADJPY-ECN -1.1K
USDJPY-ECN 1K
EURNZD-ECN -1K
ETHUSD -1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.02 EUR
Pire transaction: -86 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +41.52 EUR
Perte consécutive maximale: -153.91 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Daily signals on the following:

- Forex

- Gold

- NAS100

- BTC

Aucun avis
2025.09.05 15:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 06:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
A large drawdown may occur on the account again
