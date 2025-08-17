SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Miller
Charles Silva Prates

Miller

Charles Silva Prates
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
338
Bénéfice trades:
130 (38.46%)
Perte trades:
208 (61.54%)
Meilleure transaction:
254.67 USD
Pire transaction:
-42.89 USD
Bénéfice brut:
1 885.76 USD (1 870 363 pips)
Perte brute:
-1 453.00 USD (1 752 413 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
295.51 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
99.39%
Charge de dépôt maximale:
70.55%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
284 (84.02%)
Courts trades:
54 (15.98%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
1.28 USD
Bénéfice moyen:
14.51 USD
Perte moyenne:
-6.99 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-113.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-131.89 USD (15)
Croissance mensuelle:
-0.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
182.02 USD
Maximal:
624.33 USD (29.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.83% (622.35 USD)
Par fonds propres:
5.74% (215.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 94
CME 15
IBM 13
USTEC_x100 11
VRTX 10
ADP 10
MDLZ 9
CHTR 9
MSFT 8
META 8
ISRG 8
MRK 7
V 7
GILD 7
UNH 6
AMD 6
EQIX 6
TMUS 6
INTU 6
LLY 5
AMT 5
ORCL 5
PG 5
NVDA 5
USDJPY 5
AUDUSD 5
ETHUSD 4
AMGN 4
XOM 4
AVGO 4
LMT 4
BABA 4
TSLA 4
ADBE 4
REGN 3
CSX 3
AUDCAD 2
EBAY 2
BIIB 2
AAPL 2
JNJ 2
NZDCAD 1
TMO 1
MS 1
GOOGL 1
BTCJPY 1
HD 1
MO 1
MCD 1
NKE 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -13
CME -80
IBM 317
USTEC_x100 -34
VRTX -39
ADP -8
MDLZ 52
CHTR 3
MSFT -53
META 66
ISRG -114
MRK -5
V 32
GILD -17
UNH 433
AMD -20
EQIX -57
TMUS -70
INTU -121
LLY 6
AMT 22
ORCL 3
PG -11
NVDA -16
USDJPY 6
AUDUSD -10
ETHUSD -12
AMGN -1
XOM -3
AVGO 109
LMT 37
BABA 4
TSLA 63
ADBE -43
REGN -23
CSX 64
AUDCAD 2
EBAY 0
BIIB 3
AAPL -7
JNJ -4
NZDCAD -3
TMO -4
MS 14
GOOGL -4
BTCJPY -13
HD -2
MO 0
MCD -5
NKE -10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 150K
CME -3.2K
IBM 14K
USTEC_x100 -3.4K
VRTX -2.9K
ADP -1.1K
MDLZ 479
CHTR 695
MSFT -2.3K
META 4.5K
ISRG -10K
MRK -549
V 464
GILD -350
UNH 9.4K
AMD -2K
EQIX -5.2K
TMUS -4.8K
INTU -6.9K
LLY 560
AMT 2.8K
ORCL 1K
PG -966
NVDA -1.5K
USDJPY 846
AUDUSD -712
ETHUSD -12K
AMGN -79
XOM -321
AVGO 6.9K
LMT 3.1K
BABA 452
TSLA 6.4K
ADBE -2.8K
REGN -2.7K
CSX 215
AUDCAD 320
EBAY -100
BIIB 292
AAPL -695
JNJ -178
NZDCAD -463
TMO -431
MS 458
GOOGL -443
BTCJPY -18K
HD -181
MO 7
MCD -361
NKE -970
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +254.67 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +1.70 USD
Perte consécutive maximale: -113.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 14
Exness-MT5Real11
1.20 × 25
HFMarketsGlobal-Live4
7.50 × 6
DerivVU-Server
7.67 × 18
DerivBVI-Server
7.67 × 18
DerivSVG-Server
11.62 × 65
DerivSVG-Server-02
17.00 × 30
Aucun avis
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 14:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.17 14:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.