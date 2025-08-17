SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Resilient FX
Wei-ta Kuan

Resilient FX

Wei-ta Kuan
0 avis
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2024 -14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
308
Bénéfice trades:
215 (69.80%)
Perte trades:
93 (30.19%)
Meilleure transaction:
1 554.75 AUD
Pire transaction:
-2 879.19 AUD
Bénéfice brut:
46 338.03 AUD (27 829 pips)
Perte brute:
-48 216.65 AUD (25 791 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (2 160.03 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 065.35 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
25.11%
Charge de dépôt maximale:
21.52%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.30
Longs trades:
185 (60.06%)
Courts trades:
123 (39.94%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-6.10 AUD
Bénéfice moyen:
215.53 AUD
Perte moyenne:
-518.46 AUD
Pertes consécutives maximales:
3 (-2 761.65 AUD)
Perte consécutive maximale:
-2 879.19 AUD (1)
Croissance mensuelle:
7.23%
Prévision annuelle:
87.68%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 292.36 AUD
Maximal:
6 275.29 AUD (43.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.01% (6 271.96 AUD)
Par fonds propres:
13.29% (1 667.37 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 308
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 554.75 AUD
Pire transaction: -2 879 AUD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 160.03 AUD
Perte consécutive maximale: -2 761.65 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15523
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.03 × 100
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 387
53 plus...
Aucun avis
2025.09.23 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
