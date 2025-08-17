SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Naga Infinity Trade
Pitt Petruschke

Naga Infinity Trade

Pitt Petruschke
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 16%
NagaMarkets-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
293
Bénéfice trades:
230 (78.49%)
Perte trades:
63 (21.50%)
Meilleure transaction:
24.63 USD
Pire transaction:
-121.22 USD
Bénéfice brut:
1 780.12 USD (81 179 pips)
Perte brute:
-1 775.36 USD (83 919 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (306.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
306.52 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
37.94%
Charge de dépôt maximale:
70.28%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
184 (62.80%)
Courts trades:
109 (37.20%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
7.74 USD
Perte moyenne:
-28.18 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-81.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-154.38 USD (2)
Croissance mensuelle:
-12.45%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
95.01 USD
Maximal:
252.90 USD (49.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.46% (247.99 USD)
Par fonds propres:
6.48% (58.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 148
USDJPY 121
UKOUSD 24
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -113
USDJPY 139
UKOUSD -21
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -9.8K
USDJPY 5.3K
UKOUSD 1.7K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.63 USD
Pire transaction: -121 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +306.52 USD
Perte consécutive maximale: -81.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NagaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
16.48 × 63
TradeMaxGlobal-Live
19.33 × 12
Exness-MT5Real5
22.57 × 14
ICMarketsEU-MT5-4
28.00 × 1
FusionMarkets-Live
28.00 × 1
Aucun avis
2025.08.17 20:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.28% of days out of 235 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Naga Infinity Trade
30 USD par mois
16%
0
0
USD
895
USD
40
100%
293
78%
38%
1.00
0.02
USD
40%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.