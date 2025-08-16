- Croissance
Trades:
278
Bénéfice trades:
218 (78.41%)
Perte trades:
60 (21.58%)
Meilleure transaction:
9.58 GBP
Pire transaction:
-19.39 GBP
Bénéfice brut:
343.30 GBP (51 056 pips)
Perte brute:
-352.58 GBP (57 756 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (14.26 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
22.95 GBP (6)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
35.16%
Charge de dépôt maximale:
101.83%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
76
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
88 (31.65%)
Courts trades:
190 (68.35%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.03 GBP
Bénéfice moyen:
1.57 GBP
Perte moyenne:
-5.88 GBP
Pertes consécutives maximales:
10 (-101.31 GBP)
Perte consécutive maximale:
-101.31 GBP (10)
Croissance mensuelle:
-4.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
59.92 GBP
Maximal:
101.31 GBP (9.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.71% (101.31 GBP)
Par fonds propres:
5.59% (55.95 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD(�)
|278
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD(�)
|-12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD(�)
|-6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +9.58 GBP
Pire transaction: -19 GBP
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +14.26 GBP
Perte consécutive maximale: -101.31 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IG-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Points to read =>
- This signal running on my MT4 live with spread-bet account ;
- These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
- Executions from GMT/BST timezone machines ;
- UK brokers (IG) provide restricted leverage as per country legal framework (1:30). This is the reason for deposit load
- Spread bet accounts are different from CFD. To use this signal for CFD use multiplier or as it is to get higher profits with same deposit.
- Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £1000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
Note: For CFD account change lot multiplier accordingly. profit/loss will be different from spread-bet account.
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
To know more from author and other signals follow here
Aucun avis
