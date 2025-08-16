SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Moderate 2
Junxiang Wang

Moderate 2

Junxiang Wang
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
44
Bénéfice trades:
44 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
24.42 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
109.27 USD (236 627 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
44 (109.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
109.27 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.55
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.80%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
42 (95.45%)
Courts trades:
2 (4.55%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
2.48 USD
Bénéfice moyen:
2.48 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
2.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
6.40% (71.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
JP225-SEP25 36
ETHUSD 6
OILCash 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
JP225-SEP25 40
ETHUSD 50
OILCash 20
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
JP225-SEP25 47K
ETHUSD 190K
OILCash 313
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.42 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +109.27 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
GAFXTrading-Server
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 6
GTioMarketsPty-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
7.00 × 4
⚙️ Technical Features:

  • Average holding time: approx. 15 days per trade

  • No martingale

  • Automated strategy with strict control over risk and position size

📊 Strategy Overview:

  • 100% winning trades since inception

  • Monthly growth in the range of 5–10%

💼 Recommended Requirements:

  • Capital: from 50 USD

  • Leverage: 1:500


Aucun avis
2025.09.08 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 16:21
Share of trading days is too low
2025.08.25 15:21
Share of trading days is too low
2025.08.22 16:50
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.63% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
Share of trading days is too low
2025.08.17 20:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 20:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.16 03:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 03:46
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.16 03:46
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.16 03:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Moderate 2
30 USD par mois
11%
0
0
USD
1.1K
USD
7
0%
44
100%
100%
n/a
2.48
USD
6%
1:500
Copier

