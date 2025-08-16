SignauxSections
Ronald Zambrana Saravia

Master Bolivia

Ronald Zambrana Saravia
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
PUPrime-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
725
Bénéfice trades:
578 (79.72%)
Perte trades:
147 (20.28%)
Meilleure transaction:
223.78 USD
Pire transaction:
-512.22 USD
Bénéfice brut:
10 319.42 USD (16 559 940 pips)
Perte brute:
-6 167.23 USD (9 720 244 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (278.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
561.35 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
98.15%
Charge de dépôt maximale:
1.20%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
84
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
1.64
Longs trades:
722 (99.59%)
Courts trades:
3 (0.41%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
5.73 USD
Bénéfice moyen:
17.85 USD
Perte moyenne:
-41.95 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 531.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 531.24 USD (7)
Croissance mensuelle:
13.88%
Algo trading:
33%
Prélèvement par solde:
Absolu:
266.22 USD
Maximal:
2 531.24 USD (20.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.43% (2 531.24 USD)
Par fonds propres:
12.79% (2 822.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 451
XAUUSD.s 274
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 2.5K
XAUUSD.s 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 6.8M
XAUUSD.s 65K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +223.78 USD
Pire transaction: -512 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +278.75 USD
Perte consécutive maximale: -2 531.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Portafolio híbrido que combina dos robots especializados (BTC y Oro, solo compras) con la supervisión de un gestor. Los algoritmos operan el 90% del tiempo, buscando un crecimiento estable con riesgo controlado.


Aucun avis
2025.09.16 06:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 22:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 02:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.16 02:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
