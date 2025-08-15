SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MultiSymbol
Philipp Standke

MultiSymbol

Philipp Standke
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
554
Bénéfice trades:
397 (71.66%)
Perte trades:
157 (28.34%)
Meilleure transaction:
2 186.16 USD
Pire transaction:
-2 676.07 USD
Bénéfice brut:
30 488.48 USD (98 270 pips)
Perte brute:
-30 563.84 USD (113 290 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (1 174.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 862.03 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
89.01%
Charge de dépôt maximale:
96.96%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
89
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
365 (65.88%)
Courts trades:
189 (34.12%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.14 USD
Bénéfice moyen:
76.80 USD
Perte moyenne:
-194.67 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-8 255.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 255.66 USD (11)
Croissance mensuelle:
-1.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 198.28 USD
Maximal:
8 255.66 USD (7.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.93% (8 255.66 USD)
Par fonds propres:
19.50% (19 501.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 202
XAUUSD 197
GBPUSD 59
AUDCAD 29
USDCHF 25
AUDUSD 18
GBPCHF 5
USDJPY 5
EURJPY 4
USDCAD 4
CHFJPY 3
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 6.2K
XAUUSD -4.3K
GBPUSD -3.2K
AUDCAD -58
USDCHF -177
AUDUSD 51
GBPCHF -466
USDJPY 565
EURJPY 350
USDCAD 216
CHFJPY 664
EURGBP 56
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.4K
XAUUSD -22K
GBPUSD -1.3K
AUDCAD -20
USDCHF -2K
AUDUSD 1.1K
GBPCHF -1.3K
USDJPY 1.4K
EURJPY 995
USDCAD 523
CHFJPY 2.2K
EURGBP 391
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 186.16 USD
Pire transaction: -2 676 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +1 174.24 USD
Perte consécutive maximale: -8 255.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.09.26 00:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 02:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 00:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 06:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 02:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
