Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 DooPrime-Live 2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 3 VantageInternational-Live 14 0.00 × 3 EightcapLtd-Real-3 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.06 × 16 ICMarketsSC-Live11 0.19 × 113 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.21 × 627 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.22 × 1415 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 278 Exness-Real17 0.26 × 379 Tickmill-Live10 0.33 × 6 ThreeTrader-Live 0.40 × 158 RoboForex-ECN 0.42 × 611 ICMarketsSC-Live07 0.45 × 60 ICMarketsSC-Live10 0.54 × 13 ICMarketsSC-Live19 0.68 × 19 FusionMarkets-Live 0.70 × 828 ICMarketsSC-Live23 0.73 × 11 AxioryAsia-06Live 0.75 × 562 Exness-Real9 0.75 × 20 Alpari-Pro.ECN2 0.78 × 114 AxioryAsia-02Live 0.83 × 18 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 50 plus...