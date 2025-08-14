SignauxSections
James Soetanto

Multi Gold Plus

James Soetanto
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 58%
GTCGlobalTrade-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27 698
Bénéfice trades:
18 516 (66.84%)
Perte trades:
9 182 (33.15%)
Meilleure transaction:
6 017.21 USD
Pire transaction:
-1 777.86 USD
Bénéfice brut:
476 244.11 USD (3 905 695 pips)
Perte brute:
-314 976.61 USD (3 727 809 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (241.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40 583.21 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.48%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
1615
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.40
Longs trades:
23 694 (85.54%)
Courts trades:
4 004 (14.46%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
5.82 USD
Bénéfice moyen:
25.72 USD
Perte moyenne:
-34.30 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-47 436.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-47 436.06 USD (40)
Croissance mensuelle:
11.73%
Prévision annuelle:
142.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32 742.09 USD
Maximal:
47 436.06 USD (26.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.56% (35 522.42 USD)
Par fonds propres:
3.33% (14 091.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 27698
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 161K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 180K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalTrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.14 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.