Signaux / MetaTrader 5 / HFM 87437579
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 422%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
725
Bénéfice trades:
685 (94.48%)
Perte trades:
40 (5.52%)
Meilleure transaction:
4.15 USD
Pire transaction:
-4.65 USD
Bénéfice brut:
431.19 USD (43 784 pips)
Perte brute:
-7.93 USD (675 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (42.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.92 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.68
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
157.63%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
91.02
Longs trades:
452 (62.34%)
Courts trades:
273 (37.66%)
Facteur de profit:
54.37
Rendement attendu:
0.58 USD
Bénéfice moyen:
0.63 USD
Perte moyenne:
-0.20 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.65 USD (1)
Croissance mensuelle:
46.56%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.65 USD (0.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.02% (1.83 USD)
Par fonds propres:
91.69% (386.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDr 80
GBPJPYr 79
USDJPYr 79
USDCADr 76
EURUSDr 71
EURGBPr 67
GBPUSDr 57
CADJPYr 40
EURJPYr 38
GBPCADr 33
EURCADr 19
AUDCHFr 19
NZDCADr 18
AUDCADr 17
NZDJPYr 13
AUDJPYr 7
NZDUSDr 6
USDCHFr 2
EURCHFr 2
CADCHFr 1
GBPCHFr 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDr 35
GBPJPYr 77
USDJPYr 48
USDCADr 15
EURUSDr 27
EURGBPr 24
GBPUSDr 32
CADJPYr 24
EURJPYr 35
GBPCADr 27
EURCADr 7
AUDCHFr 20
NZDCADr 20
AUDCADr 9
NZDJPYr 9
AUDJPYr 4
NZDUSDr 3
USDCHFr 3
EURCHFr 1
CADCHFr 1
GBPCHFr 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDr 3.3K
GBPJPYr 7.5K
USDJPYr 5.2K
USDCADr 2.1K
EURUSDr 2.6K
EURGBPr 1.8K
GBPUSDr 3.1K
CADJPYr 2.2K
EURJPYr 3.8K
GBPCADr 2.9K
EURCADr 1K
AUDCHFr 1.6K
NZDCADr 2.8K
AUDCADr 1.2K
NZDJPYr 784
AUDJPYr 426
NZDUSDr 342
USDCHFr 212
EURCHFr 89
CADCHFr 66
GBPCHFr 169
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.15 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 62
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +42.83 USD
Perte consécutive maximale: -1.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Support and resistance. Working with forex since 2015.
Aucun avis
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 18:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 13:21
No swaps are charged
2025.09.09 13:21
No swaps are charged
2025.09.09 12:21
No swaps are charged
2025.09.09 12:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.25 23:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 21:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 14:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
