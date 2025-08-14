SignauxSections
Jose Carlos Carvalho

FBS 11150014

Jose Carlos Carvalho
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 458%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
631
Bénéfice trades:
586 (92.86%)
Perte trades:
45 (7.13%)
Meilleure transaction:
4.35 USD
Pire transaction:
-6.97 USD
Bénéfice brut:
440.56 USD (49 411 pips)
Perte brute:
-31.44 USD (1 649 pips)
Gains consécutifs maximales:
120 (85.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.22 USD (120)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
143.41%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
44.57
Longs trades:
381 (60.38%)
Courts trades:
250 (39.62%)
Facteur de profit:
14.01
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
0.75 USD
Perte moyenne:
-0.70 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-9.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.18 USD (4)
Croissance mensuelle:
26.55%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9.18 USD (7.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.56% (9.18 USD)
Par fonds propres:
92.13% (364.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 68
USDJPY 62
AUDUSD 50
GBPUSD 49
CHFJPY 44
USDCAD 41
GBPJPY 38
GBPCHF 33
AUDCAD 33
EURJPY 27
NZDCAD 27
NZDUSD 26
EURGBP 22
GBPCAD 22
CADJPY 21
NZDJPY 20
AUDCHF 19
EURCAD 12
AUDJPY 9
USDCHF 3
EURCHF 3
CADCHF 1
NZDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 54
USDJPY 42
AUDUSD 33
GBPUSD 36
CHFJPY 27
USDCAD 24
GBPJPY 19
GBPCHF 30
AUDCAD 14
EURJPY 7
NZDCAD 17
NZDUSD 19
EURGBP 11
GBPCAD 13
CADJPY 19
NZDJPY 19
AUDCHF 19
EURCAD 6
AUDJPY 3
USDCHF 0
EURCHF 0
CADCHF -1
NZDCHF 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.4K
USDJPY 5.8K
AUDUSD 3.4K
GBPUSD 3.7K
CHFJPY 4.2K
USDCAD 3.3K
GBPJPY 3.5K
GBPCHF 2.7K
AUDCAD 2.2K
EURJPY 993
NZDCAD 2K
NZDUSD 2K
EURGBP 942
GBPCAD 1.8K
CADJPY 1.7K
NZDJPY 1.7K
AUDCHF 1.5K
EURCAD 845
AUDJPY 242
USDCHF -23
EURCHF 0
CADCHF -119
NZDCHF 32
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.35 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 120
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +85.22 USD
Perte consécutive maximale: -9.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 8
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
269 plus...
Support and resistance. Working with forex since 2015.
Aucun avis
2025.10.23 18:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 13:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 14:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 14:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 13:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 12:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 12:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 11:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 11:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 10:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 10:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 12:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 11:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 10:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 10:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
