Evgeniy Ilin

Neon Trade MT5 US Stocks

Evgeniy Ilin
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 47%
InstaForex-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
64
Bénéfice trades:
62 (96.87%)
Perte trades:
2 (3.13%)
Meilleure transaction:
614.69 USD
Pire transaction:
-0.95 USD
Bénéfice brut:
2 504.99 USD (26 345 pips)
Perte brute:
-161.41 USD
Gains consécutifs maximales:
49 (2 437.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 437.15 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
79.59%
Charge de dépôt maximale:
84.75%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
131.07
Longs trades:
64 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
15.52
Rendement attendu:
36.62 USD
Bénéfice moyen:
40.40 USD
Perte moyenne:
-80.71 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.95 USD (1)
Croissance mensuelle:
32.92%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
17.88 USD (0.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.12% (5.96 USD)
Par fonds propres:
28.13% (1 728.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#MSFT 31
#V 13
#META 4
#MCD 3
#LLY 3
#ADBE 3
NZDCAD 2
#NFLX 2
GBPCHF 1
CHFJPY 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#MSFT 385
#V 282
#META 159
#MCD 59
#LLY 568
#ADBE 151
NZDCAD 2
#NFLX 725
GBPCHF 2
CHFJPY 8
CADJPY 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#MSFT 5.4K
#V 3.3K
#META 1.9K
#MCD 678
#LLY 5.9K
#ADBE 1.6K
NZDCAD 4
#NFLX 7.5K
GBPCHF 3
CHFJPY 46
CADJPY 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +614.69 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 437.15 USD
Perte consécutive maximale: -0.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaForex-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HTOTAL.RU-MT5
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
4.00 × 2
Démonstration de trading avec le produit Neon Trade MT5. Des actions américaines ont été sélectionnées comme instruments de trading.

Dans ce cas, le robot utilise une stratégie de conservation à long terme de plusieurs actifs, combinée à des techniques de trading efficaces. Le système est conçu pour un trading à long terme, avec des gains modérés mais sécurisés au maximum, tout en exposant le trader à un risque minimal.
