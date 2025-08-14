- Croissance
Trades:
64
Bénéfice trades:
62 (96.87%)
Perte trades:
2 (3.13%)
Meilleure transaction:
614.69 USD
Pire transaction:
-0.95 USD
Bénéfice brut:
2 504.99 USD (26 345 pips)
Perte brute:
-161.41 USD
Gains consécutifs maximales:
49 (2 437.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 437.15 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
79.59%
Charge de dépôt maximale:
84.75%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
131.07
Longs trades:
64 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
15.52
Rendement attendu:
36.62 USD
Bénéfice moyen:
40.40 USD
Perte moyenne:
-80.71 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.95 USD (1)
Croissance mensuelle:
32.92%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
17.88 USD (0.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.12% (5.96 USD)
Par fonds propres:
28.13% (1 728.30 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|#MSFT
|31
|#V
|13
|#META
|4
|#MCD
|3
|#LLY
|3
|#ADBE
|3
|NZDCAD
|2
|#NFLX
|2
|GBPCHF
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|#MSFT
|385
|#V
|282
|#META
|159
|#MCD
|59
|#LLY
|568
|#ADBE
|151
|NZDCAD
|2
|#NFLX
|725
|GBPCHF
|2
|CHFJPY
|8
|CADJPY
|12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|#MSFT
|5.4K
|#V
|3.3K
|#META
|1.9K
|#MCD
|678
|#LLY
|5.9K
|#ADBE
|1.6K
|NZDCAD
|4
|#NFLX
|7.5K
|GBPCHF
|3
|CHFJPY
|46
|CADJPY
|39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +614.69 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 437.15 USD
Perte consécutive maximale: -0.95 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaForex-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
HTOTAL.RU-MT5
|0.00 × 5
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
Exness-MT5Real7
|4.00 × 2
Démonstration de trading avec le produit Neon Trade MT5. Des actions américaines ont été sélectionnées comme instruments de trading.
Dans ce cas, le robot utilise une stratégie de conservation à long terme de plusieurs actifs, combinée à des techniques de trading efficaces. Le système est conçu pour un trading à long terme, avec des gains modérés mais sécurisés au maximum, tout en exposant le trader à un risque minimal.
