Miguel Vieira Ract Ramos

PAMM Ract Capital DooPrime

Miguel Vieira Ract Ramos
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
DooFintech-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
848
Bénéfice trades:
552 (65.09%)
Perte trades:
296 (34.91%)
Meilleure transaction:
828.00 USD
Pire transaction:
-244.00 USD
Bénéfice brut:
8 328.81 USD (2 542 426 pips)
Perte brute:
-3 936.66 USD (715 859 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (283.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 299.16 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
83.92%
Charge de dépôt maximale:
4.86%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
123
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
7.71
Longs trades:
455 (53.66%)
Courts trades:
393 (46.34%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
5.18 USD
Bénéfice moyen:
15.09 USD
Perte moyenne:
-13.30 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-26.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-466.30 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.78%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.79 USD
Maximal:
569.55 USD (3.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.22% (569.55 USD)
Par fonds propres:
6.90% (8 532.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 526
XAUUSD 143
BTCUST 64
EURUSD 54
NAS100 27
USDCHF 21
US30 3
USDCAD 2
USDJPY 2
AUDUSD 1
EURGBP 1
USDZAR 1
NZDUSD 1
XAGUSD 1
EURCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 3.1K
XAUUSD 411
BTCUST 618
EURUSD 898
NAS100 -385
USDCHF -177
US30 10
USDCAD 3
USDJPY -52
AUDUSD -40
EURGBP 2
USDZAR -5
NZDUSD 0
XAGUSD 4
EURCHF 13
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 5.7K
XAUUSD 9.1K
BTCUST 1.9M
EURUSD 3.8K
NAS100 -33K
USDCHF -3.4K
US30 1.5K
USDCAD 398
USDJPY -298
AUDUSD -34
EURGBP 164
USDZAR -9.1K
NZDUSD -21
XAGUSD 389
EURCHF 14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +828.00 USD
Pire transaction: -244 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +283.81 USD
Perte consécutive maximale: -26.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DooFintech-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-3
5.03 × 37
ICMarketsSC-Live05
5.75 × 4
GBEbrokers-Live
16.80 × 41
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
18.00 × 1
PAMM Ract Capital Conservative - Broker DooPrime
Monthly Target: 6%
Max DrawnDown Target: 8%

ractcapital.com.br 

@ractcapital on Instagram
CNPJ: 57.474.750/0001-12


Aucun avis
2025.09.25 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 14:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 15:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.