Si Zheng Wu

LDWSZ

Si Zheng Wu
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 70%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
22 (70.96%)
Perte trades:
9 (29.03%)
Meilleure transaction:
81.35 USD
Pire transaction:
-41.14 USD
Bénéfice brut:
420.98 USD (6 138 pips)
Perte brute:
-127.06 USD (1 210 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (80.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
138.14 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.46
Activité de trading:
39.30%
Charge de dépôt maximale:
24.88%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.07
Longs trades:
13 (41.94%)
Courts trades:
18 (58.06%)
Facteur de profit:
3.31
Rendement attendu:
9.48 USD
Bénéfice moyen:
19.14 USD
Perte moyenne:
-14.12 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-41.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-41.14 USD (1)
Croissance mensuelle:
27.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.76 USD
Maximal:
41.60 USD (6.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.94% (41.60 USD)
Par fonds propres:
62.08% (364.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 294
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 4.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.35 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +80.21 USD
Perte consécutive maximale: -41.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real8
2.67 × 27
FPMarkets-Live
2.75 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
2.78 × 1430
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.18 × 413
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
Tickmill-Live
3.48 × 50
Darwinex-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 40
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
RoboForex-ECN
5.04 × 25
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.25 × 12
VantageInternational-Live
5.63 × 93
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
OctaFX-Real
6.26 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
6.62 × 53
Exness-MT5Real
6.86 × 7
24 plus...
Aucun avis
2025.10.08 22:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 21:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 03:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 16:14
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.95% of days out of the 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.95% of days out of the 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
