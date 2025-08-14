SignauxSections
Ajat Sudrajat

Trader 4 Percent

Ajat Sudrajat
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
177
Bénéfice trades:
139 (78.53%)
Perte trades:
38 (21.47%)
Meilleure transaction:
868.22 USD
Pire transaction:
-105.66 USD
Bénéfice brut:
7 183.28 USD (39 542 pips)
Perte brute:
-1 895.16 USD (15 862 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (57.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 187.38 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
97.60%
Charge de dépôt maximale:
3.02%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
50.05
Longs trades:
52 (29.38%)
Courts trades:
125 (70.62%)
Facteur de profit:
3.79
Rendement attendu:
29.88 USD
Bénéfice moyen:
51.68 USD
Perte moyenne:
-49.87 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-62.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-105.66 USD (1)
Croissance mensuelle:
29.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.41 USD
Maximal:
105.66 USD (1.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.79% (62.67 USD)
Par fonds propres:
4.37% (3 064.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 42
CHFJPY 41
USDJPY 39
EURJPY 37
CADJPY 9
GBPUSD 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 889
CHFJPY 1.1K
USDJPY 2.3K
EURJPY 954
CADJPY 13
GBPUSD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 4K
CHFJPY 5K
USDJPY 8.5K
EURJPY 4.2K
CADJPY 1.1K
GBPUSD 804
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +868.22 USD
Pire transaction: -106 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +57.38 USD
Perte consécutive maximale: -62.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro.com-Real08
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 48
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 7
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 3
FINAM-Real4
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 5
FXCM-AUDReal01
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 5
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
XMTrading-Real 31
0.00 × 4
189 plus...
Trade Your Plan

Plan Your Trade

#Salam Profit Konsisten


Aucun avis
2025.09.12 06:10
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 07:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 00:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 13:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.14 10:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.14 10:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.14 10:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 10:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
