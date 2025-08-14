SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HedGinG AUNU F
Quan Hui Guo

HedGinG AUNU F

Quan Hui Guo
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 159%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
165
Bénéfice trades:
95 (57.57%)
Perte trades:
70 (42.42%)
Meilleure transaction:
44.86 USD
Pire transaction:
-22.92 USD
Bénéfice brut:
717.61 USD (20 686 pips)
Perte brute:
-274.97 USD (16 936 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (63.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
63.08 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
76.38%
Charge de dépôt maximale:
18.70%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
12.97
Longs trades:
92 (55.76%)
Courts trades:
73 (44.24%)
Facteur de profit:
2.61
Rendement attendu:
2.68 USD
Bénéfice moyen:
7.55 USD
Perte moyenne:
-3.93 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-11.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.12 USD (2)
Croissance mensuelle:
16.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
34.12 USD (8.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.44% (34.12 USD)
Par fonds propres:
32.84% (145.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 90
NZDUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 287
NZDUSD 155
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD -42
NZDUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.86 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +63.08 USD
Perte consécutive maximale: -11.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.00 × 5
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.25 × 8
ForexTimeFXTM-ECN
0.29 × 49
Tickmill-Live05
0.49 × 35
TitanFX-03
0.63 × 8
LMAXNZ2-LIVE
0.83 × 12
Tickmill-Live09
0.99 × 2200
JAFX-Real3
1.00 × 4
RoboForexEU-ProCent
1.50 × 2
TickmillUK-Live03
1.50 × 8
FPMarkets-Live
2.25 × 32
ICMarketsSC-Live04
2.90 × 39
Pepperstone-Edge09
3.00 × 1
Alpari-Standard2
3.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 4
4.00 × 1
Swissquote-Live1
4.00 × 2
FxPro.com-Real03
4.11 × 18
OANDA-v20 Live-1
4.50 × 4
FXCM-USDReal08
4.50 × 14
STARTRADERFinancial-Live4
4.88 × 17
14 plus...
Aucun avis
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 08:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.