Signaux / MetaTrader 5 / ETH J35 V2 EXness MT5 100 testing
Qi Kai Fan

ETH J35 V2 EXness MT5 100 testing

Qi Kai Fan
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
154
Bénéfice trades:
101 (65.58%)
Perte trades:
53 (34.42%)
Meilleure transaction:
9.97 USD
Pire transaction:
-12.79 USD
Bénéfice brut:
209.91 USD (47 878 pips)
Perte brute:
-177.41 USD (38 838 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (19.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.01 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
0.67%
Charge de dépôt maximale:
32.56%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
1.26
Longs trades:
79 (51.30%)
Courts trades:
75 (48.70%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
2.08 USD
Perte moyenne:
-3.35 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-19.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.82 USD (6)
Croissance mensuelle:
29.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.26 USD
Maximal:
25.85 USD (21.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.09% (25.85 USD)
Par fonds propres:
2.69% (3.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.97 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +19.68 USD
Perte consécutive maximale: -19.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ClonTrader-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.15 × 33
Exness-MT5Real7
1.34 × 70
Exness-MT5Real5
22.31 × 284
Exness-MT5Real6
23.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.31 × 65
Personal watching .  As in the market there are very less good EAs on ETH ,  I want to make one.


1/ 3% risk, auto MM.

2/ Based on Profit and loss ratio.

3/ Bad universality on other brokers as Spread and Slippage problem of ETH.

4/ 100% Algo ,  but on Exness it shows 0% , I don't know why .


Aucun avis
2025.09.30 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.28 23:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 11:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 10:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 04:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 19:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.31 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 01:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 05:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 03:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.14 03:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 03:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.