Van Duong Le

Duongx000999

Van Duong Le
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 8%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
48 (97.95%)
Perte trades:
1 (2.04%)
Meilleure transaction:
3.89 USD
Pire transaction:
-0.05 USD
Bénéfice brut:
57.60 USD (8 501 pips)
Perte brute:
-0.05 USD (6 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (33.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.56 USD (30)
Ratio de Sharpe:
1.82
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.81%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1151.00
Longs trades:
25 (51.02%)
Courts trades:
24 (48.98%)
Facteur de profit:
1152.00
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
1.20 USD
Perte moyenne:
-0.05 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.05 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.05 USD (0.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.01% (0.05 USD)
Par fonds propres:
32.82% (266.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 17
AUDCAD 15
USDJPY 10
NZDCAD 6
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 22
AUDCAD 14
USDJPY 14
NZDCAD 7
USDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 3.2K
AUDCAD 2.1K
USDJPY 2K
NZDCAD 929
USDCAD 209
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.89 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +33.56 USD
Perte consécutive maximale: -0.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
XMTrading-Real 11
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 4
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
BCS-Real
0.00 × 2
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
AAFX-Real
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 10
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
XM.COM-Real 14
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Aucun avis
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Share of trading days is too low
2025.09.20 11:40
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 12.96% of days out of the 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 02:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
