SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / B1 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148067
Mohd Sauff Bin Zabidi

B1 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148067

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 149%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
65 (90.27%)
Perte trades:
7 (9.72%)
Meilleure transaction:
7.52 USD
Pire transaction:
-11.09 USD
Bénéfice brut:
127.82 USD (8 462 pips)
Perte brute:
-40.06 USD (3 997 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (30.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.86 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
5.81%
Charge de dépôt maximale:
95.98%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.55
Longs trades:
14 (19.44%)
Courts trades:
58 (80.56%)
Facteur de profit:
3.19
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
1.97 USD
Perte moyenne:
-5.72 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-34.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.45 USD (4)
Croissance mensuelle:
63.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
34.45 USD (34.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.50% (34.45 USD)
Par fonds propres:
36.51% (25.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 42
XAUUSD 16
DowJones- 8
EURNZD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 89
XAUUSD 19
DowJones- -28
EURNZD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 4.8K
XAUUSD 1.9K
DowJones- -2.8K
EURNZD 586
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.52 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +30.45 USD
Perte consécutive maximale: -34.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuricInternationalMarkets-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Aucun avis
2025.09.25 21:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 21:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 23:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 00:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 14:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 00:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 23:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 23:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.17 23:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 03:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.15 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.