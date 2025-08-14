SignauxSections
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
309
Bénéfice trades:
221 (71.52%)
Perte trades:
88 (28.48%)
Meilleure transaction:
146.40 USD
Pire transaction:
-16.39 USD
Bénéfice brut:
917.29 USD (33 623 pips)
Perte brute:
-436.32 USD (36 652 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (71.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
288.82 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
10.55%
Charge de dépôt maximale:
176.02%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
76
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.20
Longs trades:
82 (26.54%)
Courts trades:
227 (73.46%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
1.56 USD
Bénéfice moyen:
4.15 USD
Perte moyenne:
-4.96 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-150.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-150.16 USD (14)
Croissance mensuelle:
126.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
69.89 USD
Maximal:
150.16 USD (115.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.37% (150.16 USD)
Par fonds propres:
65.19% (103.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 144
XAUUSD 105
EURAUD 22
EURJPY 14
Nasdaq- 9
GBPNZD 5
EURUSD 4
GBPUSD 4
EURNZD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 272
XAUUSD 292
EURAUD 6
EURJPY 18
Nasdaq- -108
GBPNZD 13
EURUSD 3
GBPUSD 3
EURNZD -16
GBPJPY -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 4.3K
XAUUSD 41
EURAUD 319
EURJPY 2.7K
Nasdaq- -11K
GBPNZD 759
EURUSD 247
GBPUSD 172
EURNZD -572
GBPJPY -143
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +146.40 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +71.05 USD
Perte consécutive maximale: -150.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuricInternationalMarkets-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Aucun avis
2025.11.07 13:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.15 00:27
Share of trading days is too low
2025.10.14 23:27
Share of trading days is too low
2025.10.12 23:33
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 22:23
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 09:36
Share of trading days is too low
2025.10.07 08:36
Share of trading days is too low
2025.10.07 06:42
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.91% of days out of the 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 18:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 17:08
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
Share of trading days is too low
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
