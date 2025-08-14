SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / B1 Muhammad Ashraf Ibrahim 148068
Mohd Sauff Bin Zabidi

B1 Muhammad Ashraf Ibrahim 148068

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 141%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
80
Bénéfice trades:
66 (82.50%)
Perte trades:
14 (17.50%)
Meilleure transaction:
7.87 USD
Pire transaction:
-9.74 USD
Bénéfice brut:
132.26 USD (7 369 pips)
Perte brute:
-49.45 USD (4 269 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (43.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.08 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
5.98%
Charge de dépôt maximale:
96.03%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.74
Longs trades:
15 (18.75%)
Courts trades:
65 (81.25%)
Facteur de profit:
2.67
Rendement attendu:
1.04 USD
Bénéfice moyen:
2.00 USD
Perte moyenne:
-3.53 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-30.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.20 USD (4)
Croissance mensuelle:
58.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
30.20 USD (29.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.02% (30.20 USD)
Par fonds propres:
30.79% (35.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 48
EURNZD 16
XAUUSD 12
DowJones- 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 100
EURNZD 8
XAUUSD 5
DowJones- -30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 5.3K
EURNZD 303
XAUUSD 516
DowJones- -3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.87 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +43.15 USD
Perte consécutive maximale: -30.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuricInternationalMarkets-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 22:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 22:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 22:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 23:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 05:15
Share of trading days is too low
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.13 14:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 01:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 00:55
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 13.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 00:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 23:55
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 13.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 23:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
B1 Muhammad Ashraf Ibrahim 148068
30 USD par mois
141%
0
0
USD
155
USD
7
0%
80
82%
6%
2.67
1.04
USD
31%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.