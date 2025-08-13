SignauxSections
Ridho Pradana

Ridho Pradana

Ridho Pradana
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 46%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
44 (72.13%)
Perte trades:
17 (27.87%)
Meilleure transaction:
85.03 USD
Pire transaction:
-255.37 USD
Bénéfice brut:
1 123.32 USD (313 879 pips)
Perte brute:
-721.67 USD (128 397 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (550.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
550.60 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
81.21%
Charge de dépôt maximale:
45.95%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
59 (96.72%)
Courts trades:
2 (3.28%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
6.58 USD
Bénéfice moyen:
25.53 USD
Perte moyenne:
-42.45 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-447.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-447.71 USD (3)
Croissance mensuelle:
116.61%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.19 USD
Maximal:
455.16 USD (49.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.27% (454.86 USD)
Par fonds propres:
60.98% (37.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.ORB 54
BTCUSD.ORB 6
GBPJPY.ORB 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.ORB 389
BTCUSD.ORB 13
GBPJPY.ORB 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.ORB 42K
BTCUSD.ORB 144K
GBPJPY.ORB 118
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.03 USD
Pire transaction: -255 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +550.60 USD
Perte consécutive maximale: -447.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OrbiTradeSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.23 02:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.14 18:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 13:04
Share of trading days is too low
2025.08.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
A large drawdown may occur on the account again
