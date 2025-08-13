SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LGScreative
Antonello Ligios

LGScreative

Antonello Ligios
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 182%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 298
Bénéfice trades:
5 112 (96.48%)
Perte trades:
186 (3.51%)
Meilleure transaction:
2.27 EUR
Pire transaction:
-7.44 EUR
Bénéfice brut:
626.69 EUR (612 152 pips)
Perte brute:
-92.52 EUR (88 883 pips)
Gains consécutifs maximales:
480 (55.40 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
55.40 EUR (480)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
67.50%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
210
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
9.30
Longs trades:
3 703 (69.89%)
Courts trades:
1 595 (30.11%)
Facteur de profit:
6.77
Rendement attendu:
0.10 EUR
Bénéfice moyen:
0.12 EUR
Perte moyenne:
-0.50 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-4.41 EUR)
Perte consécutive maximale:
-57.46 EUR (10)
Croissance mensuelle:
24.43%
Prévision annuelle:
296.48%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
57.46 EUR (25.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.81% (57.46 EUR)
Par fonds propres:
16.82% (185.22 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 1075
USDJPYm# 895
EURUSDm# 860
JP225Cash 781
EURJPYm# 412
AUDCADm# 232
USDCHFm# 175
EURGBPm# 164
US500Cash 157
NZDUSDm# 156
AUDNZDm# 142
USDCADm# 116
EURCHFm# 83
CADCHFm# 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 125
USDJPYm# 63
EURUSDm# 88
JP225Cash 134
EURJPYm# 34
AUDCADm# 18
USDCHFm# 32
EURGBPm# 23
US500Cash 17
NZDUSDm# 13
AUDNZDm# 11
USDCADm# 24
EURCHFm# 12
CADCHFm# 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 136K
USDJPYm# 95K
EURUSDm# 89K
JP225Cash 39K
EURJPYm# 52K
AUDCADm# 15K
USDCHFm# 18K
EURGBPm# 16K
US500Cash 22K
NZDUSDm# 12K
AUDNZDm# 7.4K
USDCADm# 15K
EURCHFm# 6.9K
CADCHFm# 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.27 EUR
Pire transaction: -7 EUR
Gains consécutifs maximales: 480
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +55.40 EUR
Perte consécutive maximale: -4.41 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-Real 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.01 01:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 04:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 21:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 21:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
