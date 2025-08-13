NAS100 Scalper.





This EA Signals trades on the lower timeframe. It has tight risk management. Expected win rate is roughly 60-70% with high profitability.





Why did I create this EA?

I created this EA solely for the purpose of being able to capitalize on any movements on the market. Opposing my other EA that only does buys for long term signals.





Key Features:





-Trades both directions

-Has take profit levels

-Stop Loss

-Trailing Stop







