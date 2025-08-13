SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NAS100 Scalper
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 Scalper

Paul Kenneth Guevarra
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -16%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
22
Bénéfice trades:
8 (36.36%)
Perte trades:
14 (63.64%)
Meilleure transaction:
1 375.12 CAD
Pire transaction:
-591.89 CAD
Bénéfice brut:
4 855.93 CAD (50 478 pips)
Perte brute:
-4 858.97 CAD (75 382 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (1 676.75 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 676.75 CAD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
11.45%
Charge de dépôt maximale:
118.83%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.00
Longs trades:
12 (54.55%)
Courts trades:
10 (45.45%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.14 CAD
Bénéfice moyen:
606.99 CAD
Perte moyenne:
-347.07 CAD
Pertes consécutives maximales:
4 (-699.11 CAD)
Perte consécutive maximale:
-1 460.68 CAD (3)
Croissance mensuelle:
-26.26%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
769.43 CAD
Maximal:
1 460.68 CAD (53.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.19% (1 282.17 CAD)
Par fonds propres:
20.13% (422.48 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 375.12 CAD
Pire transaction: -592 CAD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 676.75 CAD
Perte consécutive maximale: -699.11 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
FusionMarkets-Live
16.11 × 28
NAS100 Scalper.


This EA Signals trades on the lower timeframe. It has tight risk management. Expected win rate is roughly 60-70% with high profitability.


Why did I create this EA?

I created this EA solely for the purpose of being able to capitalize on any movements on the market. Opposing my other EA that only does buys for long term signals.


Key Features:


-Trades both directions

-Has take profit levels

-Stop Loss

-Trailing Stop



Aucun avis
2025.09.19 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 20:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 13:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.18 12:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.15 15:15
Share of trading days is too low
2025.08.15 15:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 15:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.15 14:15
Share of trading days is too low
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 14:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.13 16:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 16:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 16:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
