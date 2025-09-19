SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LOW RISK GOOD GAINS
Le Viet Bang

LOW RISK GOOD GAINS

Le Viet Bang
1 avis
Fiabilité
9 semaines
1 / 17 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 87%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
505
Bénéfice trades:
353 (69.90%)
Perte trades:
152 (30.10%)
Meilleure transaction:
24.91 USD
Pire transaction:
-16.61 USD
Bénéfice brut:
910.86 USD (753 641 pips)
Perte brute:
-474.91 USD (464 960 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (134.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
134.37 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
10.97%
Charge de dépôt maximale:
15.04%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
219
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
4.81
Longs trades:
207 (40.99%)
Courts trades:
298 (59.01%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
0.86 USD
Bénéfice moyen:
2.58 USD
Perte moyenne:
-3.12 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-76.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-76.33 USD (13)
Croissance mensuelle:
51.45%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
90.59 USD (9.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.72% (90.59 USD)
Par fonds propres:
8.80% (59.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 495
GBPUSDm 6
EURNZDm 2
GBPAUDm 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 441
GBPUSDm -6
EURNZDm -1
GBPAUDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 289K
GBPUSDm -554
EURNZDm -201
GBPAUDm 215
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.91 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +134.37 USD
Perte consécutive maximale: -76.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I care only about SL. Profit automatically comes.

The most important thing is how much you will get after ONE MONTH

And how much Drawdown is controlled to protect your finance Expected DD under 10% (a little bit more or less)

Seldom overnight trades.

Ẹnjoy your life and have Good Sleep Every Night!!!

Note moyenne:
Daniel Kwame A Antwi
818
Daniel Kwame A Antwi 2025.09.19 07:11 
 

Very high quality trades!

2025.09.26 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 02:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 05:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 14:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LOW RISK GOOD GAINS
35 USD par mois
87%
1
17
USD
860
USD
9
57%
505
69%
11%
1.91
0.86
USD
10%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.