Trades:
505
Bénéfice trades:
353 (69.90%)
Perte trades:
152 (30.10%)
Meilleure transaction:
24.91 USD
Pire transaction:
-16.61 USD
Bénéfice brut:
910.86 USD (753 641 pips)
Perte brute:
-474.91 USD (464 960 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (134.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
134.37 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
10.97%
Charge de dépôt maximale:
15.04%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
219
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
4.81
Longs trades:
207 (40.99%)
Courts trades:
298 (59.01%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
0.86 USD
Bénéfice moyen:
2.58 USD
Perte moyenne:
-3.12 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-76.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-76.33 USD (13)
Croissance mensuelle:
51.45%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
90.59 USD (9.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.72% (90.59 USD)
Par fonds propres:
8.80% (59.14 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|495
|GBPUSDm
|6
|EURNZDm
|2
|GBPAUDm
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|441
|GBPUSDm
|-6
|EURNZDm
|-1
|GBPAUDm
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|289K
|GBPUSDm
|-554
|EURNZDm
|-201
|GBPAUDm
|215
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +24.91 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +134.37 USD
Perte consécutive maximale: -76.33 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
I care only about SL. Profit automatically comes.
The most important thing is how much you will get after ONE MONTH
And how much Drawdown is controlled to protect your finance Expected DD under 10% (a little bit more or less)
Seldom overnight trades.
Ẹnjoy your life and have Good Sleep Every Night!!!
