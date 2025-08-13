SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JABOIL
CHUNGSIK YOU

JABOIL

CHUNGSIK YOU
0 avis
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 843
Bénéfice trades:
7 159 (66.02%)
Perte trades:
3 684 (33.98%)
Meilleure transaction:
2 895.40 USD
Pire transaction:
-2 242.56 USD
Bénéfice brut:
142 520.75 USD (31 805 915 pips)
Perte brute:
-142 486.92 USD (31 842 099 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (84.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 605.31 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
72.79%
Charge de dépôt maximale:
75.65%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
1339
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
8 046 (74.20%)
Courts trades:
2 797 (25.80%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
19.91 USD
Perte moyenne:
-38.68 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-5.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 704.41 USD (8)
Croissance mensuelle:
-48.54%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 532.80 USD
Maximal:
13 272.81 USD (60.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.67% (13 272.81 USD)
Par fonds propres:
32.73% (3 521.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 7991
BTCUSD 1717
EURUSD 424
CL-OIL 267
USDJPY 234
GBPCHF 97
USDCAD 80
NAS100 25
EURGBP 8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -4.3K
BTCUSD 4.8K
EURUSD -846
CL-OIL 1.1K
USDJPY -130
GBPCHF -516
USDCAD 43
NAS100 -142
EURGBP 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -141K
BTCUSD 169K
EURUSD -3.4K
CL-OIL 28K
USDJPY -3.9K
GBPCHF -17K
USDCAD 2.4K
NAS100 -69K
EURGBP 312
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 895.40 USD
Pire transaction: -2 243 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +84.48 USD
Perte consécutive maximale: -5.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
2.33 × 6
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
DooFintech-Live 5
12.96 × 360
TradeMaxGlobal-Live12
17.33 × 3
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Swissquote-Live1
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
