Trades:
133
Bénéfice trades:
103 (77.44%)
Perte trades:
30 (22.56%)
Meilleure transaction:
252.16 USD
Pire transaction:
-55.12 USD
Bénéfice brut:
580.56 USD (18 844 pips)
Perte brute:
-311.18 USD (17 148 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (17.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
253.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
14.46%
Charge de dépôt maximale:
72.81%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.48
Longs trades:
57 (42.86%)
Courts trades:
76 (57.14%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
2.03 USD
Bénéfice moyen:
5.64 USD
Perte moyenne:
-10.37 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-181.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-181.43 USD (5)
Croissance mensuelle:
22.40%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.05 USD
Maximal:
181.48 USD (13.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.06% (182.98 USD)
Par fonds propres:
43.15% (452.15 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.PRO
|269
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.PRO
|1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OxSecurities-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
SRP - Aggressive Signal
The Aggressive Tier is engineered for traders ready to accept higher risk in exchange for bigger gains. Trading XAUUSD on the 5-minute chart, this strategy identifies reversal zones, and executes frequent trades, placing positions at least once a day.
While it shares the same core DNA as the Conservative signal, this version employs a wider equity stop (60%) and more dynamic entries, pushing for stronger ROI potential.
Pair: XAUUSD
Timeframe: M5
Strategy: Reversal-based entries
Equity SL: 60%
Lot Sizing: Proportional to balance
Min Deposit: $1,000 USD
Best for experienced traders comfortable with drawdowns and hungry for results.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
500 USD par mois
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
6
100%
133
77%
14%
1.86
2.03
USD
USD
43%
1:500