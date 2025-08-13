SignauxSections
Joachim Bye Kristiansen

JBK

Joachim Bye Kristiansen
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -34%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
164
Bénéfice trades:
93 (56.70%)
Perte trades:
71 (43.29%)
Meilleure transaction:
9.24 USD
Pire transaction:
-12.09 USD
Bénéfice brut:
60.71 USD (6 370 pips)
Perte brute:
-130.29 USD (46 275 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (12.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.58 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.24
Activité de trading:
95.39%
Charge de dépôt maximale:
106.41%
Dernier trade:
27 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
71 (43.29%)
Courts trades:
93 (56.71%)
Facteur de profit:
0.47
Rendement attendu:
-0.42 USD
Bénéfice moyen:
0.65 USD
Perte moyenne:
-1.84 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-6.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.10 USD (10)
Croissance mensuelle:
-18.34%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
69.58 USD
Maximal:
69.79 USD (69.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.29% (69.61 USD)
Par fonds propres:
20.20% (39.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 97
XRPUSD 43
EURUSD 10
PEPUSD 9
AUDJPY 3
USDCAD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -23
XRPUSD -40
EURUSD 0
PEPUSD -5
AUDJPY -2
USDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.3K
XRPUSD -37K
EURUSD -35
PEPUSD -487
AUDJPY -152
USDCAD 27
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.24 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +12.19 USD
Perte consécutive maximale: -6.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
1.60 × 5
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Aucun avis
2025.09.05 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.30 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 20:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 10:18
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
