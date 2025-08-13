SignauxSections
Dewa Gede Adi Dharma Sucipta

Dewa Ode

Dewa Gede Adi Dharma Sucipta
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 549%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
154
Bénéfice trades:
82 (53.24%)
Perte trades:
72 (46.75%)
Meilleure transaction:
61.96 USD
Pire transaction:
-27.41 USD
Bénéfice brut:
681.03 USD (617 783 pips)
Perte brute:
-455.23 USD (298 986 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (76.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
84.16 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
25.71%
Charge de dépôt maximale:
212.32%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.67
Longs trades:
98 (63.64%)
Courts trades:
56 (36.36%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
1.47 USD
Bénéfice moyen:
8.31 USD
Perte moyenne:
-6.32 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-43.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.07 USD (7)
Croissance mensuelle:
-0.28%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.78 USD
Maximal:
61.52 USD (30.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.81% (41.45 USD)
Par fonds propres:
51.92% (8.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 76
USDJPY 30
NAS100 15
EURUSD 12
US500 5
US30 4
BTCUSD 4
GBPJPY 2
USDCAD 2
GBPUSD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 79
USDJPY 37
NAS100 7
EURUSD 49
US500 20
US30 35
BTCUSD 25
GBPJPY -6
USDCAD -2
GBPUSD -7
AUDUSD 1
EURJPY -7
NZDUSD -4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.9K
USDJPY 3.8K
NAS100 19K
EURUSD 1.7K
US500 3.1K
US30 35K
BTCUSD 253K
GBPJPY -616
USDCAD -170
GBPUSD -68
AUDUSD 5
EURJPY -106
NZDUSD -141
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.96 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +76.89 USD
Perte consécutive maximale: -43.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Price Action
Aucun avis
2025.09.24 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 03:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 20:40
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 18:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
