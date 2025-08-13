SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / KK HPA28
Ho King Chan

KK HPA28

Ho King Chan
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 27%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
114
Bénéfice trades:
70 (61.40%)
Perte trades:
44 (38.60%)
Meilleure transaction:
22.28 USD
Pire transaction:
-11.11 USD
Bénéfice brut:
263.20 USD (13 592 pips)
Perte brute:
-130.01 USD (9 281 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (15.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27.94 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.64%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.74
Longs trades:
54 (47.37%)
Courts trades:
60 (52.63%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
3.76 USD
Perte moyenne:
-2.95 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-30.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.51 USD (3)
Croissance mensuelle:
14.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.57 USD
Maximal:
48.68 USD (6.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.94% (48.68 USD)
Par fonds propres:
38.13% (221.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD+ 13
AUDCAD+ 13
AUDNZD+ 12
USDJPY+ 11
CADJPY+ 9
CADCHF+ 8
EURUSD+ 7
AUDUSD+ 7
GBPUSD+ 7
USDCHF+ 7
NZDUSD+ 6
EURGBP+ 6
EURCHF+ 5
USDCAD+ 2
EURJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD+ 10
AUDCAD+ 16
AUDNZD+ 6
USDJPY+ 35
CADJPY+ 13
CADCHF+ 2
EURUSD+ 10
AUDUSD+ 10
GBPUSD+ 13
USDCHF+ 14
NZDUSD+ -13
EURGBP+ 12
EURCHF+ 6
USDCAD+ 2
EURJPY+ 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD+ -397
AUDCAD+ 519
AUDNZD+ 227
USDJPY+ 1.1K
CADJPY+ 845
CADCHF+ -413
EURUSD+ 420
AUDUSD+ 595
GBPUSD+ 738
USDCHF+ 737
NZDUSD+ -1.2K
EURGBP+ 715
EURCHF+ 128
USDCAD+ 301
EURJPY+ -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.28 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +15.60 USD
Perte consécutive maximale: -30.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 09:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 05:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 03:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 08:14
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.13 08:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
