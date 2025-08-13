SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Aurex Trading
Jaydeep Jaganbhai Patel

Aurex Trading

Jaydeep Jaganbhai Patel
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -51%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
196
Bénéfice trades:
125 (63.77%)
Perte trades:
71 (36.22%)
Meilleure transaction:
111.86 USD
Pire transaction:
-109.54 USD
Bénéfice brut:
1 341.11 USD (1 705 250 pips)
Perte brute:
-1 292.19 USD (1 757 884 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (464.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
464.83 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
34.95%
Charge de dépôt maximale:
50.52%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.10
Longs trades:
74 (37.76%)
Courts trades:
122 (62.24%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.25 USD
Bénéfice moyen:
10.73 USD
Perte moyenne:
-18.20 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-65.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-203.37 USD (4)
Croissance mensuelle:
23.13%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
475.89 USD
Maximal:
489.87 USD (94.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.42% (489.87 USD)
Par fonds propres:
43.54% (203.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 108
BTCUSD 77
GBPUSD 6
USOIL 4
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 74
BTCUSD -6
GBPUSD -18
USOIL 4
EURUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 82K
BTCUSD -134K
GBPUSD -890
USOIL 152
EURUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +111.86 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +464.83 USD
Perte consécutive maximale: -65.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.60 × 5
I deliver exclusive, precision-engineered Forex strategies powered by advanced Elliott Wave analysis. My expertise decodes market structure with surgical accuracy, revealing turning points and trend continuations before they unfold. Each trade idea is crafted with meticulous wave counts, Fibonacci precision, and disciplined risk control — designed for traders who demand consistency, clarity, and an undeniable edge.
Aucun avis
2025.08.25 00:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 16:22
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 09:18
Share of trading days is too low
2025.08.13 09:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.13 07:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 07:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 07:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
