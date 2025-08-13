- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 375
Bénéfice trades:
1 730 (72.84%)
Perte trades:
645 (27.16%)
Meilleure transaction:
499.62 AUD
Pire transaction:
-996.81 AUD
Bénéfice brut:
15 627.22 AUD (174 912 pips)
Perte brute:
-18 552.40 AUD (380 917 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (199.25 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 161.57 AUD (27)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.55%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
1 309 (55.12%)
Courts trades:
1 066 (44.88%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-1.23 AUD
Bénéfice moyen:
9.03 AUD
Perte moyenne:
-28.76 AUD
Pertes consécutives maximales:
36 (-3 679.18 AUD)
Perte consécutive maximale:
-5 449.19 AUD (30)
Croissance mensuelle:
2.02%
Prévision annuelle:
24.47%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 916.54 AUD
Maximal:
6 301.97 AUD (36.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.64% (6 301.97 AUD)
Par fonds propres:
47.25% (8 199.51 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|571
|EURAUD
|475
|AUDNZD
|412
|AUDSGD
|303
|USDCHF
|250
|EURUSD
|174
|NZDUSD
|66
|AUDCHF
|58
|CADCHF
|46
|US30
|12
|BTCUSD
|4
|XAUUSD
|2
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|71
|EURAUD
|249
|AUDNZD
|45
|AUDSGD
|504
|USDCHF
|-2.6K
|EURUSD
|662
|NZDUSD
|-834
|AUDCHF
|133
|CADCHF
|-439
|US30
|104
|BTCUSD
|-56
|XAUUSD
|-89
|GBPUSD
|11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|6K
|EURAUD
|38K
|AUDNZD
|2.3K
|AUDSGD
|6K
|USDCHF
|-16K
|EURUSD
|7.5K
|NZDUSD
|-1.3K
|AUDCHF
|-1.5K
|CADCHF
|-6.9K
|US30
|416
|BTCUSD
|-240K
|XAUUSD
|-953
|GBPUSD
|89
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +499.62 AUD
Pire transaction: -997 AUD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +199.25 AUD
Perte consécutive maximale: -3 679.18 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 7
|
TMS-Demo
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ETXCapital-Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
EuromarketFX-Live
|0.24 × 402
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 597
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
ForexMart-RealServer
|0.44 × 39
|
ICMarkets-Live08
|0.45 × 33
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.53 × 49
|
ViproMarkets-Live
|0.61 × 31
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
XM.COM-Real 20
|0.70 × 46
|
Pepperstone-Edge04
|0.72 × 4872
|
ICMarkets-Live16
|0.75 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.77 × 57
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
199 USD par mois
-21%
0
0
USD
USD
17K
AUD
AUD
13
83%
2 375
72%
100%
0.84
-1.23
AUD
AUD
47%
1:500