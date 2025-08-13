SignauxSections
Boyu Ding

P632

Boyu Ding
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2025 -21%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 375
Bénéfice trades:
1 730 (72.84%)
Perte trades:
645 (27.16%)
Meilleure transaction:
499.62 AUD
Pire transaction:
-996.81 AUD
Bénéfice brut:
15 627.22 AUD (174 912 pips)
Perte brute:
-18 552.40 AUD (380 917 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (199.25 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 161.57 AUD (27)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.55%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
1 309 (55.12%)
Courts trades:
1 066 (44.88%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-1.23 AUD
Bénéfice moyen:
9.03 AUD
Perte moyenne:
-28.76 AUD
Pertes consécutives maximales:
36 (-3 679.18 AUD)
Perte consécutive maximale:
-5 449.19 AUD (30)
Croissance mensuelle:
2.02%
Prévision annuelle:
24.47%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 916.54 AUD
Maximal:
6 301.97 AUD (36.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.64% (6 301.97 AUD)
Par fonds propres:
47.25% (8 199.51 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 571
EURAUD 475
AUDNZD 412
AUDSGD 303
USDCHF 250
EURUSD 174
NZDUSD 66
AUDCHF 58
CADCHF 46
US30 12
BTCUSD 4
XAUUSD 2
GBPUSD 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 71
EURAUD 249
AUDNZD 45
AUDSGD 504
USDCHF -2.6K
EURUSD 662
NZDUSD -834
AUDCHF 133
CADCHF -439
US30 104
BTCUSD -56
XAUUSD -89
GBPUSD 11
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 6K
EURAUD 38K
AUDNZD 2.3K
AUDSGD 6K
USDCHF -16K
EURUSD 7.5K
NZDUSD -1.3K
AUDCHF -1.5K
CADCHF -6.9K
US30 416
BTCUSD -240K
XAUUSD -953
GBPUSD 89
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +499.62 AUD
Pire transaction: -997 AUD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +199.25 AUD
Perte consécutive maximale: -3 679.18 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 7
TMS-Demo
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ETXCapital-Live Server
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
EuromarketFX-Live
0.24 × 402
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live04
0.37 × 597
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
ForexMart-RealServer
0.44 × 39
ICMarkets-Live08
0.45 × 33
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.53 × 49
ViproMarkets-Live
0.61 × 31
QTrade-5
0.67 × 3
XM.COM-Real 20
0.70 × 46
Pepperstone-Edge04
0.72 × 4872
ICMarkets-Live16
0.75 × 8
TurnkeyFX-Live
0.77 × 57
220 plus...
Aucun avis
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 03:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.