|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|EURJPY
|16
|USDCAD
|16
|BTCUSD
|14
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|4
|WTI
|4
|XAGUSD
|3
|GBPAUD
|2
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|US500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|51
|EURJPY
|-6
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|0
|GBPUSD
|-3
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|-3
|WTI
|7
|XAGUSD
|10
|GBPAUD
|1
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|-3
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|-2
|AUDJPY
|0
|US500
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.5K
|EURJPY
|-890
|USDCAD
|181
|BTCUSD
|3.1K
|GBPUSD
|-327
|USDJPY
|474
|GBPJPY
|74
|EURUSD
|-301
|WTI
|660
|XAGUSD
|198
|GBPAUD
|159
|GBPCAD
|315
|EURAUD
|-424
|AUDUSD
|-9
|CHFJPY
|82
|USDCHF
|-173
|AUDJPY
|58
|US500
|-1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.24 × 33
|
TitanFX-MT5-01
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real
|3.44 × 501
|
Exness-MT5Real3
|4.15 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|4.73 × 95
|
FBSTradestone-Real
|7.33 × 51
|
RoboForex-Pro
|9.95 × 275
|
ICTrading-MT5-4
|12.05 × 316
Ready to level up your trading game?
We provide sure 500+ pips every month – consistent, accurate, and proven!
✅ Verified Results
✅ Real-Time Trading Signals
✅ Works for Forex, Gold, Crypto & More
✅ Suitable for Beginners & Professionals
📉 Tired of losses? It’s time to switch to real profits!
💬 Get instant guidance and live support anytime.
🔥 "Follow the right signals. Grow the right profits."
If you gain 500 pips in a month, here's how much profit you would make depending on your lot size (assuming a standard account where 1 pip = $10 per 1.00 lot):
-
0.01 lot = $0.10 per pip → 500 pips = $50
-
0.02 lot = $0.20 per pip → 500 pips = $100
-
0.03 lot = $0.30 per pip → 500 pips = $150
-
0.04 lot = $0.40 per pip → 500 pips = $200
-
0.05 lot = $0.50 per pip → 500 pips = $250
-
0.06 lot = $0.60 per pip → 500 pips = $300
-
0.07 lot = $0.70 per pip → 500 pips = $350
-
0.08 lot = $0.80 per pip → 500 pips = $400
-
0.09 lot = $0.90 per pip → 500 pips = $450
-
0.10 lot = $1.00 per pip → 500 pips = $500
-
0.20 lot = $2.00 per pip → 500 pips = $1,000
-
0.30 lot = $3.00 per pip → 500 pips = $1,500
-
0.40 lot = $4.00 per pip → 500 pips = $2,000
-
0.50 lot = $5.00 per pip → 500 pips = $2,500
-
0.60 lot = $6.00 per pip → 500 pips = $3,000
-
0.70 lot = $7.00 per pip → 500 pips = $3,500
-
0.80 lot = $8.00 per pip → 500 pips = $4,000
-
0.90 lot = $9.00 per pip → 500 pips = $4,500
-
1.00 lot = $10.00 per pip → 500 pips = $5,000
