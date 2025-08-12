SignauxSections
Md Hasanuzzaman Khan

SurepipsM2

Md Hasanuzzaman Khan
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
220
Bénéfice trades:
127 (57.72%)
Perte trades:
93 (42.27%)
Meilleure transaction:
17.55 USD
Pire transaction:
-16.68 USD
Bénéfice brut:
367.60 USD (302 501 pips)
Perte brute:
-307.98 USD (295 253 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (21.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27.46 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
39.09%
Charge de dépôt maximale:
22.34%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.27
Longs trades:
96 (43.64%)
Courts trades:
124 (56.36%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
2.89 USD
Perte moyenne:
-3.31 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-25.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.97 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.01 USD
Maximal:
46.79 USD (17.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.41% (46.79 USD)
Par fonds propres:
5.36% (11.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 136
EURJPY 16
USDCAD 16
BTCUSD 14
GBPUSD 6
USDJPY 6
GBPJPY 4
EURUSD 4
WTI 4
XAGUSD 3
GBPAUD 2
GBPCAD 2
EURAUD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 51
EURJPY -6
USDCAD 1
BTCUSD 0
GBPUSD -3
USDJPY 3
GBPJPY 1
EURUSD -3
WTI 7
XAGUSD 10
GBPAUD 1
GBPCAD 2
EURAUD -3
AUDUSD 0
CHFJPY 1
USDCHF -2
AUDJPY 0
US500 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.5K
EURJPY -890
USDCAD 181
BTCUSD 3.1K
GBPUSD -327
USDJPY 474
GBPJPY 74
EURUSD -301
WTI 660
XAGUSD 198
GBPAUD 159
GBPCAD 315
EURAUD -424
AUDUSD -9
CHFJPY 82
USDCHF -173
AUDJPY 58
US500 -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.55 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +21.97 USD
Perte consécutive maximale: -25.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.24 × 33
TitanFX-MT5-01
0.25 × 4
Exness-MT5Real
3.44 × 501
Exness-MT5Real3
4.15 × 34
ICMarketsSC-MT5
4.73 × 95
FBSTradestone-Real
7.33 × 51
RoboForex-Pro
9.95 × 275
ICTrading-MT5-4
12.05 × 316
Aucun avis
2025.09.26 02:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 17:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 05:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 15:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SurepipsM2
30 USD par mois
30%
0
0
USD
257
USD
7
0%
220
57%
39%
1.19
0.27
USD
17%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.