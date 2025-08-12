Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live 0.24 × 33 TitanFX-MT5-01 0.25 × 4 Exness-MT5Real 3.44 × 501 Exness-MT5Real3 4.15 × 34 ICMarketsSC-MT5 4.73 × 95 FBSTradestone-Real 7.33 × 51 RoboForex-Pro 9.95 × 275 ICTrading-MT5-4 12.05 × 316 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou