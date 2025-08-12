SignauxSections
Dany Wardiyanto

NIMBUS

Dany Wardiyanto
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 134
Bénéfice trades:
1 523 (71.36%)
Perte trades:
611 (28.63%)
Meilleure transaction:
81.51 USD
Pire transaction:
-90.00 USD
Bénéfice brut:
6 159.44 USD (537 497 pips)
Perte brute:
-5 948.59 USD (591 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
278 (1 430.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 430.85 USD (278)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
48.60%
Charge de dépôt maximale:
93.00%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
850
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.14
Longs trades:
715 (33.51%)
Courts trades:
1 419 (66.49%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
4.04 USD
Perte moyenne:
-9.74 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-507.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-541.32 USD (13)
Croissance mensuelle:
-27.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 469.48 USD (22.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.93% (1 469.48 USD)
Par fonds propres:
19.20% (972.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 211
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -54K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.51 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 278
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +1 430.85 USD
Perte consécutive maximale: -507.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
TitanFX-02
5.12 × 33
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Aucun avis
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 22:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 08:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 15:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.