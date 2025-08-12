SignauxSections
Hayden Chan

ANGELS 6K BTC

Hayden Chan
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
TradeMaxGlobal-Live8
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
551
Bénéfice trades:
386 (70.05%)
Perte trades:
165 (29.95%)
Meilleure transaction:
126.09 AUD
Pire transaction:
-139.64 AUD
Bénéfice brut:
4 678.41 AUD (15 701 187 pips)
Perte brute:
-2 630.72 AUD (8 088 867 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (92.47 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
701.15 AUD (10)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
92.20%
Charge de dépôt maximale:
14.10%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.38
Longs trades:
324 (58.80%)
Courts trades:
227 (41.20%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
3.72 AUD
Bénéfice moyen:
12.12 AUD
Perte moyenne:
-15.94 AUD
Pertes consécutives maximales:
9 (-856.56 AUD)
Perte consécutive maximale:
-856.56 AUD (9)
Croissance mensuelle:
11.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
862.15 AUD (9.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.76% (862.15 AUD)
Par fonds propres:
53.36% (3 207.02 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 550
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.6K
XAUUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 7.6M
XAUUSD 10
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126.09 AUD
Pire transaction: -140 AUD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +92.47 AUD
Perte consécutive maximale: -856.56 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Contact Telegram @highlightgor
Aucun avis
2025.09.28 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 08:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 04:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 22:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 08:58
Share of trading days is too low
2025.08.12 08:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 07:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
