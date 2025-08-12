- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
551
Bénéfice trades:
386 (70.05%)
Perte trades:
165 (29.95%)
Meilleure transaction:
126.09 AUD
Pire transaction:
-139.64 AUD
Bénéfice brut:
4 678.41 AUD (15 701 187 pips)
Perte brute:
-2 630.72 AUD (8 088 867 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (92.47 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
701.15 AUD (10)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
92.20%
Charge de dépôt maximale:
14.10%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.38
Longs trades:
324 (58.80%)
Courts trades:
227 (41.20%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
3.72 AUD
Bénéfice moyen:
12.12 AUD
Perte moyenne:
-15.94 AUD
Pertes consécutives maximales:
9 (-856.56 AUD)
Perte consécutive maximale:
-856.56 AUD (9)
Croissance mensuelle:
11.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
862.15 AUD (9.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.76% (862.15 AUD)
Par fonds propres:
53.36% (3 207.02 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|550
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1.6K
|XAUUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|7.6M
|XAUUSD
|10
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +126.09 AUD
Pire transaction: -140 AUD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +92.47 AUD
Perte consécutive maximale: -856.56 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
