SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hky888
Kai Yong Huang

Hky888

Kai Yong Huang
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
Exness-Real14
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
185
Bénéfice trades:
124 (67.02%)
Perte trades:
61 (32.97%)
Meilleure transaction:
46.35 USD
Pire transaction:
-110.40 USD
Bénéfice brut:
1 149.99 USD (716 039 pips)
Perte brute:
-887.93 USD (445 002 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (188.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
269.39 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
29.00%
Charge de dépôt maximale:
9.30%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.77
Longs trades:
132 (71.35%)
Courts trades:
53 (28.65%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
1.42 USD
Bénéfice moyen:
9.27 USD
Perte moyenne:
-14.56 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-177.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-177.29 USD (10)
Croissance mensuelle:
23.96%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
340.28 USD (24.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.53% (340.28 USD)
Par fonds propres:
14.50% (160.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 183
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 261
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 271K
EURUSD 36
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.35 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +188.02 USD
Perte consécutive maximale: -177.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
4.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
手工日内黄金短线
，最大回辙25%
Aucun avis
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 07:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.08.12 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 07:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hky888
30 USD par mois
24%
0
0
USD
957
USD
9
0%
185
67%
29%
1.29
1.42
USD
31%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.