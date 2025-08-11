SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Long Term EU Medium Risk
Jose Anastacio Aguirre Rojo

Long Term EU Medium Risk

Jose Anastacio Aguirre Rojo
0 avis
Fiabilité
16 semaines
1 / 238 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 367%
Pepperstone-Edge12
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
120
Bénéfice trades:
102 (85.00%)
Perte trades:
18 (15.00%)
Meilleure transaction:
23.40 USD
Pire transaction:
-42.08 USD
Bénéfice brut:
437.87 USD (8 564 pips)
Perte brute:
-201.14 USD (4 341 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (94.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.11 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
5.59%
Charge de dépôt maximale:
30.00%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.88
Longs trades:
54 (45.00%)
Courts trades:
66 (55.00%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
1.97 USD
Bénéfice moyen:
4.29 USD
Perte moyenne:
-11.17 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-26.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.08 USD (1)
Croissance mensuelle:
32.37%
Prévision annuelle:
392.75%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
60.95 USD (36.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.38% (60.95 USD)
Par fonds propres:
14.80% (26.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 62
GBPUSD 48
XAUUSD 9
SpotCrude 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 201
GBPUSD 23
XAUUSD 12
SpotCrude 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.4K
GBPUSD 231
XAUUSD 1.2K
SpotCrude 409
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.40 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +94.11 USD
Perte consécutive maximale: -26.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
1.50 × 2
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live10
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.93 × 41
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 1
Pepperstone-Edge12
2.06 × 9928
GlobalPrime-Live
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live23
2.33 × 3
Pepperstone-Edge04
2.85 × 357
ICMarketsSC-Live04
4.50 × 2
GoDo-Live
4.88 × 130
FXCM-USDReal04
5.00 × 26
ICMarketsSC-Live25
5.64 × 44
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
RoboForex-ProCent-4
6.38 × 52
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
7.33 × 3
AMarkets-Real
8.33 × 3
Ava-Real 4
10.00 × 2
Exness-Real8
12.78 × 104
1 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Minimum deposit 100, Leverage 500 or more, recomended deposit 200 due to the same signal earn at least the monthly cost for the suscription
Aucun avis
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 17:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 02:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 07:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 22:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Long Term EU Medium Risk
30 USD par mois
367%
1
238
USD
237
USD
16
91%
120
85%
6%
2.17
1.97
USD
36%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.