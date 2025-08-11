Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.33 × 3 Pepperstone-Edge07 0.58 × 33 ICMarketsSC-Live26 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live20 1.50 × 2 Pepperstone-Edge01 1.75 × 8 ICMarketsSC-Live10 1.75 × 4 ICMarkets-Live22 1.93 × 41 ICMarketsSC-Live15 2.00 × 3 ICMarketsSC-Live09 2.00 × 1 Pepperstone-Edge12 2.06 × 9928 GlobalPrime-Live 2.33 × 3 ICMarketsSC-Live23 2.33 × 3 Pepperstone-Edge04 2.85 × 357 ICMarketsSC-Live04 4.50 × 2 GoDo-Live 4.88 × 130 FXCM-USDReal04 5.00 × 26 ICMarketsSC-Live25 5.64 × 44 XMGlobal-Real 32 6.00 × 1 RoboForex-ProCent-4 6.38 × 52 VantageInternational-Live 3 7.00 × 1 RoboForex-ProCent-6 7.33 × 3 AMarkets-Real 8.33 × 3 Ava-Real 4 10.00 × 2 Exness-Real8 12.78 × 104