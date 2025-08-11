SignauxSections
Sandi Purwo Krisnandri Widigdo

Paperclip

Sandi Purwo Krisnandri Widigdo
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -54%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 103
Bénéfice trades:
782 (70.89%)
Perte trades:
321 (29.10%)
Meilleure transaction:
396.24 USD
Pire transaction:
-802.04 USD
Bénéfice brut:
7 770.25 USD (118 978 pips)
Perte brute:
-13 178.40 USD (152 341 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (207.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 142.48 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
85.82%
Charge de dépôt maximale:
191.32%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
115
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.68
Longs trades:
590 (53.49%)
Courts trades:
513 (46.51%)
Facteur de profit:
0.59
Rendement attendu:
-4.90 USD
Bénéfice moyen:
9.94 USD
Perte moyenne:
-41.05 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-1 523.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 087.93 USD (12)
Croissance mensuelle:
-63.05%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 450.48 USD
Maximal:
7 985.38 USD (63.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.50% (7 985.38 USD)
Par fonds propres:
80.32% (4 282.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 656
XAUUSD 444
AUDNZD 2
NZDCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 158
XAUUSD -5.6K
AUDNZD 11
NZDCAD 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -6.8K
XAUUSD -30K
AUDNZD 2K
NZDCAD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +396.24 USD
Pire transaction: -802 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +207.09 USD
Perte consécutive maximale: -1 523.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real25
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 10
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
TitanFX-02
0.00 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
230 plus...
Aucun avis
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 00:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 18:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 00:35
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.