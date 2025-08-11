SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AMJ m300
Andi Chandra Wijaya

AMJ m300

Andi Chandra Wijaya
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 92%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
259
Bénéfice trades:
172 (66.40%)
Perte trades:
87 (33.59%)
Meilleure transaction:
156.54 USD
Pire transaction:
-297.61 USD
Bénéfice brut:
1 358.93 USD (28 361 pips)
Perte brute:
-621.05 USD (24 529 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (26.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
583.43 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
3.29%
Charge de dépôt maximale:
17.25%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.48
Longs trades:
101 (39.00%)
Courts trades:
158 (61.00%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
2.85 USD
Bénéfice moyen:
7.90 USD
Perte moyenne:
-7.14 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-74.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-297.61 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.66%
Prévision annuelle:
44.39%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
297.61 USD (33.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.66% (297.61 USD)
Par fonds propres:
7.63% (105.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 250
archived 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 315
archived 423
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.8K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +156.54 USD
Pire transaction: -298 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +26.83 USD
Perte consécutive maximale: -74.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 plus...
Aucun avis
2025.11.05 05:57
Share of trading days is too low
2025.10.22 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 06:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.12 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 12:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 09:36
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 5.56% of days out of the 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 09:36
80% of trades performed within 5 days. This comprises 1.85% of days out of the 270 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.