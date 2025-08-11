SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trend EA
Yu Xiao

Trend EA

Yu Xiao
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
158
Bénéfice trades:
70 (44.30%)
Perte trades:
88 (55.70%)
Meilleure transaction:
42.07 USD
Pire transaction:
-23.17 USD
Bénéfice brut:
694.37 USD (1 911 246 pips)
Perte brute:
-562.04 USD (1 779 392 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (60.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.74 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
91.54%
Charge de dépôt maximale:
8.23%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
1.27
Longs trades:
78 (49.37%)
Courts trades:
80 (50.63%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.84 USD
Bénéfice moyen:
9.92 USD
Perte moyenne:
-6.39 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-60.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-60.72 USD (9)
Croissance mensuelle:
11.59%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.43 USD
Maximal:
104.39 USD (17.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.38% (104.39 USD)
Par fonds propres:
6.19% (33.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 37
BTCUSD 36
XAUUSD 29
XTIUSD 28
EURUSD 28
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -12
BTCUSD 23
XAUUSD 50
XTIUSD 54
EURUSD 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -3.5K
BTCUSD 130K
XAUUSD 3K
XTIUSD 408
EURUSD 1.7K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.07 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +60.74 USD
Perte consécutive maximale: -60.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live11
0.94 × 48
TradeMaxGlobal-Live12
1.08 × 92
Aucun avis
