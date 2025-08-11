SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VM 28CCY 7958
Wai Him Leung

VM 28CCY 7958

Wai Him Leung
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 47%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
119 (69.59%)
Perte trades:
52 (30.41%)
Meilleure transaction:
416.45 USD
Pire transaction:
-264.85 USD
Bénéfice brut:
4 635.42 USD (61 817 pips)
Perte brute:
-2 382.58 USD (39 414 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (194.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
571.43 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
99.52%
Charge de dépôt maximale:
21.66%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.23
Longs trades:
82 (47.95%)
Courts trades:
89 (52.05%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
13.17 USD
Bénéfice moyen:
38.95 USD
Perte moyenne:
-45.82 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 835.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 835.02 USD (15)
Croissance mensuelle:
18.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 835.02 USD (23.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.13% (1 835.02 USD)
Par fonds propres:
32.81% (1 708.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 25
NZDJPY 18
GBPAUD 14
EURCAD 11
AUDJPY 11
EURUSD 10
GBPNZD 10
EURAUD 9
USDJPY 9
NZDCAD 8
EURJPY 8
USDCAD 7
GBPJPY 6
CHFJPY 5
EURNZD 5
CADCHF 4
EURCHF 4
AUDUSD 2
AUDNZD 2
GBPUSD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD -1.6K
NZDJPY 418
GBPAUD 115
EURCAD 122
AUDJPY 672
EURUSD 526
GBPNZD 314
EURAUD 55
USDJPY 298
NZDCAD 288
EURJPY 333
USDCAD 226
GBPJPY 146
CHFJPY 64
EURNZD 32
CADCHF 115
EURCHF 51
AUDUSD 18
AUDNZD 16
GBPUSD 0
GBPCHF 9
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD -13K
NZDJPY -6.6K
GBPAUD 5.8K
EURCAD 3.4K
AUDJPY -901
EURUSD 5K
GBPNZD 2.3K
EURAUD 4.1K
USDJPY 3K
NZDCAD 45
EURJPY 49
USDCAD 3.5K
GBPJPY 4.7K
CHFJPY 3.1K
EURNZD 2.5K
CADCHF 2K
EURCHF 957
AUDUSD 688
AUDNZD 1.4K
GBPUSD 22
GBPCHF 390
NZDCHF 384
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +416.45 USD
Pire transaction: -265 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +194.21 USD
Perte consécutive maximale: -1 835.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 6
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
E8Funding-Demo
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 97
VantageInternational-Live 11
1.18 × 11
FusionMarkets-Demo
2.36 × 11
VantageInternational-Demo
2.88 × 17
RadexMarkets-Real 6
5.59 × 17
RoboForex-ProCent-2
9.01 × 75
FBS-Real-9
12.67 × 3
Aucun avis
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 03:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 10:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 10:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 21:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 21:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 17:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 07:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 07:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 07:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
