Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17 0.00 × 6 VantageInternational-Live 14 0.00 × 3 E8Funding-Demo 0.60 × 5 ICMarketsSC-Live06 0.94 × 97 VantageInternational-Live 11 1.18 × 11 FusionMarkets-Demo 2.36 × 11 VantageInternational-Demo 2.88 × 17 RadexMarkets-Real 6 5.59 × 17 RoboForex-ProCent-2 9.01 × 75 FBS-Real-9 12.67 × 3