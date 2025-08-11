Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17 0.00 × 4 VantageInternational-Live 14 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.20 × 10 ICMarketsSC-Live06 0.55 × 115 E8Funding-Demo 1.00 × 5 VantageInternational-Live 11 1.71 × 7 VantageInternational-Demo 2.38 × 16 RadexMarkets-Real 6 6.00 × 9 FBS-Real-9 9.50 × 4 RoboForex-ProCent-2 10.45 × 114 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou