SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VM 28CCY 9258
Wai Him Leung

VM 28CCY 9258

Wai Him Leung
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 95%
VantageInternational-Live 9
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
175
Bénéfice trades:
133 (76.00%)
Perte trades:
42 (24.00%)
Meilleure transaction:
650.64 USD
Pire transaction:
-57.21 USD
Bénéfice brut:
5 074.78 USD (75 081 pips)
Perte brute:
-690.34 USD (21 542 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (222.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
880.65 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
99.83%
Charge de dépôt maximale:
25.32%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
19.92
Longs trades:
86 (49.14%)
Courts trades:
89 (50.86%)
Facteur de profit:
7.35
Rendement attendu:
25.05 USD
Bénéfice moyen:
38.16 USD
Perte moyenne:
-16.44 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-220.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-220.06 USD (7)
Croissance mensuelle:
47.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
220.06 USD (3.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.30% (220.06 USD)
Par fonds propres:
40.94% (2 117.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 18
NZDJPY 17
EURCAD 15
GBPCAD 13
AUDJPY 12
EURUSD 12
NZDCAD 11
EURNZD 9
EURAUD 8
GBPNZD 8
GBPJPY 7
EURJPY 7
USDCAD 6
USDJPY 6
CHFJPY 5
GBPUSD 4
CADCHF 4
EURCHF 4
AUDUSD 2
AUDNZD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 1
AUDCAD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 277
NZDJPY 293
EURCAD 212
GBPCAD 250
AUDJPY 1K
EURUSD 508
NZDCAD 591
EURNZD 82
EURAUD 50
GBPNZD 381
GBPJPY 83
EURJPY 11
USDCAD 89
USDJPY 179
CHFJPY 91
GBPUSD 27
CADCHF 115
EURCHF 71
AUDUSD 18
AUDNZD 17
NZDUSD 11
AUDCHF 9
AUDCAD 6
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 5.4K
NZDJPY -7.4K
EURCAD 5.7K
GBPCAD 8.1K
AUDJPY -1.7K
EURUSD 5.3K
NZDCAD 4.6K
EURNZD 5.5K
EURAUD 3.5K
GBPNZD 8.1K
GBPJPY 2.9K
EURJPY -2.4K
USDCAD 1.7K
USDJPY 1.8K
CHFJPY 4.2K
GBPUSD 1.4K
CADCHF 2.1K
EURCHF 1.3K
AUDUSD 681
AUDNZD 1.4K
NZDUSD 558
AUDCHF 385
AUDCAD 380
NZDCHF 367
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +650.64 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +222.59 USD
Perte consécutive maximale: -220.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
1.03 × 4170
VantageInternational-Live 3
1.25 × 574
GlobalPrime-Demo
1.43 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.68 × 47
Ava-Real 3
2.04 × 299
MEXAtlantic-Real-2
2.24 × 448
FxPro.com-Real05
5.04 × 25
InstaForex-Europe.com
16.00 × 116
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.21 22:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 21:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 00:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 16:37
Share of trading days is too low
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 07:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 07:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 07:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VM 28CCY 9258
30 USD par mois
95%
0
0
USD
4.4K
USD
7
100%
175
76%
100%
7.35
25.05
USD
41%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.