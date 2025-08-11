- Croissance
Trades:
556
Bénéfice trades:
295 (53.05%)
Perte trades:
261 (46.94%)
Meilleure transaction:
35.32 USD
Pire transaction:
-29.84 USD
Bénéfice brut:
1 396.28 USD (271 932 pips)
Perte brute:
-1 438.98 USD (273 341 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (93.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.65 USD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
67.61%
Charge de dépôt maximale:
16.19%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
114
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
387 (69.60%)
Courts trades:
169 (30.40%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.08 USD
Bénéfice moyen:
4.73 USD
Perte moyenne:
-5.51 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-44.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-162.30 USD (12)
Croissance mensuelle:
-4.00%
Algo trading:
43%
Prélèvement par solde:
Absolu:
79.62 USD
Maximal:
409.73 USD (48.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.73% (409.73 USD)
Par fonds propres:
13.01% (68.02 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|97
|GBPUSD
|44
|USDCHF
|34
|EURGBP
|33
|CADCHF
|32
|EURUSD
|30
|CADJPY
|29
|AUDCHF
|28
|USDJPY
|26
|AUDUSD
|26
|EURCAD
|23
|USDCAD
|22
|EURCHF
|21
|AUDCAD
|18
|GBPCHF
|18
|AUDJPY
|17
|EURAUD
|11
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|10
|BTCUSD
|9
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|3
|CHFJPY
|3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|287
|GBPUSD
|-35
|USDCHF
|4
|EURGBP
|-94
|CADCHF
|-55
|EURUSD
|-1
|CADJPY
|24
|AUDCHF
|-33
|USDJPY
|46
|AUDUSD
|-37
|EURCAD
|27
|USDCAD
|14
|EURCHF
|-10
|AUDCAD
|-31
|GBPCHF
|-69
|AUDJPY
|-11
|EURAUD
|27
|GBPJPY
|-59
|EURJPY
|5
|BTCUSD
|11
|NZDCAD
|-2
|AUDNZD
|-3
|GBPCAD
|-55
|CHFJPY
|9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPUSD
|-363
|USDCHF
|712
|EURGBP
|-1.3K
|CADCHF
|-1.6K
|EURUSD
|-219
|CADJPY
|770
|AUDCHF
|-898
|USDJPY
|1.3K
|AUDUSD
|315
|EURCAD
|970
|USDCAD
|472
|EURCHF
|-963
|AUDCAD
|-348
|GBPCHF
|-842
|AUDJPY
|-625
|EURAUD
|855
|GBPJPY
|-619
|EURJPY
|1.1K
|BTCUSD
|-14K
|NZDCAD
|-121
|AUDNZD
|-178
|GBPCAD
|-713
|CHFJPY
|127
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +35.32 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +93.65 USD
Perte consécutive maximale: -44.48 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
FBS-Real
|2.00 × 1
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
ACYSecurities-Live
|7.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
ATS多品种组合趋势量化交易在趋势周期结构中判断交易方式如下：
在上升趋势中，首先出现很明显波动的上涨行情，达到阶段性高点后，市场进入震荡回调期，等价格在区间波动调整结束时，系统根据波动数据算法呈现向上趋势方向时，就会立即发出买入箭头价格信号，行情持续蓄力就会开启一波新的上涨周期。
在下降趋势中，则先出现有明显波动的下跌行情，达到阶段性低点后，市场震荡调整回调期，等价格在区间波动调整结束时，系统根据波动数据算法呈现向下趋势方向时，就会立即识别发出卖入箭头价格信号，行情周期开启新的下跌浪潮。基于“截断亏损，让利润奔跑”的交易哲学，精准定位市场趋势方向获取稳定收益，ATS趋势量化机器人拥有两大核心准则（交易胜率可以达到70%，盈亏比例可以达到3：1）采取多品种组合趋势交易可以在趋势交易中盈利更大，在震荡交易中组合趋势也可以获得整体盈利收益，是真正可实现全自动运行，不惧任何单边数据行情，实现盈利增长的策略。
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
150 USD par mois
27%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
8
43%
556
53%
68%
0.97
-0.08
USD
USD
28%
1:500