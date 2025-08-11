SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / B1 Siti Nor Baizura Mohd Bakri 147835
Mohd Sauff Bin Zabidi

B1 Siti Nor Baizura Mohd Bakri 147835

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 133%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
52
Bénéfice trades:
51 (98.07%)
Perte trades:
1 (1.92%)
Meilleure transaction:
4.60 USD
Pire transaction:
-0.13 USD
Bénéfice brut:
82.43 USD (4 553 pips)
Perte brute:
-0.13 USD (5 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (76.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
76.74 USD (43)
Ratio de Sharpe:
1.18
Activité de trading:
4.67%
Charge de dépôt maximale:
95.94%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
633.08
Longs trades:
12 (23.08%)
Courts trades:
40 (76.92%)
Facteur de profit:
634.08
Rendement attendu:
1.58 USD
Bénéfice moyen:
1.62 USD
Perte moyenne:
-0.13 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.13 USD (1)
Croissance mensuelle:
64.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.13 USD (0.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.10% (0.13 USD)
Par fonds propres:
27.16% (43.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 42
DowJones- 5
EURNZD 4
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 56
DowJones- 15
EURNZD 9
XAUUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.4K
DowJones- 1.5K
EURNZD 514
XAUUSD 171
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.60 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +76.74 USD
Perte consécutive maximale: -0.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuricInternationalMarkets-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Aucun avis
2025.09.25 23:14
Share of trading days is too low
2025.09.24 22:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 23:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 22:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 00:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 23:55
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 8.57% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 23:55
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.10 20:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 07:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.