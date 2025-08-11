SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / QUEEN
Komang Endra Supiawan

QUEEN

Komang Endra Supiawan
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 85%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
89
Bénéfice trades:
74 (83.14%)
Perte trades:
15 (16.85%)
Meilleure transaction:
86.70 USD
Pire transaction:
-24.10 USD
Bénéfice brut:
806.02 USD (13 897 pips)
Perte brute:
-121.70 USD (2 477 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (146.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
224.94 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.57
Activité de trading:
3.55%
Charge de dépôt maximale:
31.62%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
55 minutes
Facteur de récupération:
28.40
Longs trades:
83 (93.26%)
Courts trades:
6 (6.74%)
Facteur de profit:
6.62
Rendement attendu:
7.69 USD
Bénéfice moyen:
10.89 USD
Perte moyenne:
-8.11 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-23.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
59.04%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
24.10 USD (1.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.21% (23.85 USD)
Par fonds propres:
32.03% (320.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 684
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.70 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +146.40 USD
Perte consécutive maximale: -23.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
159 plus...
Lets Go
Aucun avis
2025.09.25 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 00:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 23:35
No swaps are charged
2025.09.15 23:35
No swaps are charged
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 18:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
Share of trading days is too low
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.14 00:48
Share of trading days is too low
2025.08.14 00:48
Share of days for 80% of trades is too low
